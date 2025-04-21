Galatasaray'a yıldız isimden kötü haber! Apar topar MR'a girdi
Galatasaray, antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata'nın tedbir amaçlı Konya'ya götürülmediğini açıkladı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmesinde karşılaşacağı Tümosan Konyaspor maçı öncesinde sağlık raporu yayınladı.
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada antrenmanda antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata'nın tedbir amacıyla Konya'ya götürülmeyeceği belirtildi.
Sarı-kırmızılılarda ayrıca Morata'nın vakit kaybetmeden MR'a da girdiği öğrenildi. İspanyol golcünün sahalardan uzak kalıp kalmayacağı MR sonucuna göre belli olacak.
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada antrenmanda antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata'nın tedbir amacıyla Konya'ya götürülmeyeceği belirtildi.
Sarı-kırmızılılarda ayrıca Morata'nın vakit kaybetmeden MR'a da girdiği öğrenildi. İspanyol golcünün sahalardan uzak kalıp kalmayacağı MR sonucuna göre belli olacak.