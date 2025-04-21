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Galatasaray'a yıldız isimden kötü haber! Apar topar MR'a girdi

Galatasaray, antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata'nın tedbir amaçlı Konya'ya götürülmediğini açıkladı.

Ekleme: 21.04.2025 - 14:47 Güncelleme: 21.04.2025 - 14:47 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmesinde karşılaşacağı Tümosan Konyaspor maçı öncesinde sağlık raporu yayınladı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada antrenmanda antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata'nın tedbir amacıyla Konya'ya götürülmeyeceği belirtildi.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca Morata'nın vakit kaybetmeden MR'a da girdiği öğrenildi. İspanyol golcünün sahalardan uzak kalıp kalmayacağı MR sonucuna göre belli olacak.

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