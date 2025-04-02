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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray bu sezon üçüncü kez kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda sarı-kırmızılı takımı konuk edecek.

Ekleme: 2.04.2025 - 10:37 Güncelleme: 2.04.2025 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşmada Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadele ATV'den şifresiz olarak yayınlanacak.

TEK MAÇ ELEME USULÜ

Tek maç üzerinden yapılacak çeyrek final müsabakasını kazanan taraf yarı finale yükselecek.

Maçın 90 dakikalık bölümünde kazanan çıkmazsa 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Eşitlik yine bozulmazsa turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, İrfan Can, Talisca, En-Nesyri

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen

FENERBAHÇE'NİN KUPA YOLU

Kasımpaşa, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK maçlarından galibiyetle ayrılarak B Grubu'nu lider bitiren Fenerbahçe, çeyrek final eşleşmelerinde seri başı oldu.

Ezeli rakibiyle karşılaşacak sarı-lacivertliler, seri başı avantajıyla karşılaşmayı evinde oynayacak.

GALATASARAY'IN KUPA YOLU

Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı takım, yaptığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Beş puan toplayan Galatasaray, daha az kart gördüğü için aynı puan ve averajı bulunan Başakşehir'in önünde ikinci sırada yer alarak çeyrek finalist oldu.

Grubunu ikinci tamamladığı için ev sahibi avantajını kaptıran sarı-kırmızılılar, çeyrek final maçına deplasmanda çıkacak.

KAZANANIN RAKİBİ KONYASPOR

Müsabakayı kazanan takım, yarı finalde Konyaspor ile eşleşecek.

BU SEZON ÜÇÜNCÜ RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, bu sezon 2 kez Süper Lig'de mücadele etti.

Söz konusu maçlardan Kadıköy'de yapılan derbiyi sarı-kırmızılı ekip, Lucas Torreira, Dries Mertens ve Gabriel Sara'nın golleriyle 3-1 kazandı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki derbi ise golsüz beraberlikle sona erdi.
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