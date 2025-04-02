Fatih Terim'den maç sonu hakem eleştirisi!

Suudi Arabistan Kral Kupası yarı final maçında, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Al Ittihad'a konuk oldu.Kral Kupası yarı final maçının ilk yarısını; Al Ittihad, Fabinho'nun 14. dakikadaki penaltı golüyle 1-0 önde tamamladı.Al Shabab, Cristian Guanca'nın 64. ve 67. dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 öne geçti.AL SHABAB, KUPAYA VEDA ETTİMaçın uzatma dakikalarına Al Shabab, 2-1 önde girerken Al Ittihad, Danilo Pereira'nın 90+2 ve 90+9. dakikalarda bulduğu gollerle 3-2 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.Bu sonuçla, Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Al Ittihad, finale çıkarken Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab ise yarı finalde elendi."İYİ BİR HAKEM DEĞİL"Maç sonunda konuşan Fatih Terim sert mesajlar verdi.Hakem yönetimine ateş püsküren tecrübeli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:İlk penaltı yanlış karardı. Hakemin özgeçmişi pek parlak değil. İyi bir hakem değil. Suudi Arabistan Ligi futbola çok büyük yatırımlar yaptı. Ancak bu seviyede bir hakemin yarı final maçını yönetmesi utanç verici!