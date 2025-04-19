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Beyaz Gazete
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Fenerbahçe alarmda! 6 isim kritik deplasmanı kaçırabilir

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Bellona Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertlilerde kritik Gaziantep FK deplasmanı öncesi 6 isim sınırda bulunuyor.

Ekleme: 19.04.2025 - 10:44 Güncelleme: 19.04.2025 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Haftaya liderin 3 puan gerisinde giren Fenerbahçe, rakibinin kazandığı haftada Kayserispor'u yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertlilerin geride kalan 29 maçta 71 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe, sezonun ilk bölümünde rakibini deplasmanda 6-2 mağlup etmişti.

Fenerbahçe alarmda! 6 isim kritik deplasmanı kaçırabilir

Tek eksik Mert Hakan

Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde tek eksik bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde hafif sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın müsabakada yer alması beklenmiyor.

Fenerbahçe alarmda! 6 isim kritik deplasmanı kaçırabilir

Amrabat teknik heyete bağlı

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Sofyan Amrabat, çalışmalara başladı.

Faslı orta sahanın Kayseri karşısında oynayıp oynamayacağına teknik heyet karar verecek.

6 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesinde 6 isim kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli takımda Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, yarın oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde Gaziantep deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.
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