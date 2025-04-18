Resmi açıklama geldi! Türkiye Kupası finali Eskişehir'de oynanmayacak

Ziraat Türkiye Kupası finalinin Eskişehir'de oynanacağı duyurulmuştu.Trabzonspor'un karara tepki göstermesinin ardından TFF'den konu ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı.TFF, Eskişehir'de oynanması planlanan kupa finali için yeniden değerlendirme kararı aldıklarını duyurdu.TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:''Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu; Eskişehir Valiliği'nin 17 Nisan 2025 tarihli "Müsabaka Yer Değişikliği" konulu yazısına istinaden 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendirme kararı almıştır. Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum bilgisi ilerleyen günlerde açıklanacaktır.''