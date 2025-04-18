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Galatasaray'ın rakibi Bodrum FK! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'in lideri Galatasaray, evinde Bodrum FK'yi ağırlıyor. Zirvedeki yerini korumak isteyen sarı kırmızılılar taraftarı karşısında mutlak galibiyeti hedeflerken, deplasman ekibi ise RAMS Park'tan çıkaracağı puan ya da puanlarla bir nebze olsun nefes almak istiyor. İşte maça dair detaylar...

Ekleme: 18.04.2025 - 09:55 Güncelleme: 18.04.2025 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 32'nci haftasında şampiyonluk yarışı devam ediyor. Lider Galatasaray, kritik haftada sahasında Bodrum FK'yi ağırlıyor. İkinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korumak isteyen sarı kırmızılılar mutlak galibiyet peşinde. 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet sonucunda topladığı 34 puan ve averajla 14'üncü sırada yer alan Bodrum FK ise zorlu deplasmandan alacağı puan ya da puanlarla gülmek istiyor. İşte maça dair detaylar ve muhtemel 11'ler...

MUHTEMEL 11'LER
Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Ali, Cenk, Taylan, Seferi, Fredy, Bardhi, Okita, Puscas.

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bugün saat 20:00'da başlayacak olan Galatasaray-Bodrum FK maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'taki karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek.

Türkmen’in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Serkan Çimen, 4'üncü hakemlik görevini ise Burak Olcar üstlenecek.

İKİNCİ RANDEVU
Galatasaray, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK ile ikinci kez rakip olacak. Ligin ilk yarısında Bodrum’da oynanan müsabakayı sarı kırmızılılar Michy Batshuayi’nin attığı golle 1-0 kazanmıştı.

OSİMHEN KRALLIK YARIŞINDA ZİRVEDE
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, rakip fileleri havalandırmaya devam ediyor. Süper Lig’de 24 maçta görev alan Osimhen, 21 kez rakip ağları sarstı ve takımının en golcü ismi konumunda.

Ligde son 7 maçta 9 gol kaydeden 26 yaşındaki futbolcu, ayrıca ligde gol krallığı yarışında da zirvede bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 gol atan Victor Osimhen, bu sezon toplam 29 gol sevinci yaşadı.
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