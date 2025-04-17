Galatasaray'da Osimhen krizi! Kararını verdi

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen’in sezon sonunda sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı iddia edildi. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre, Nijeryalı golcü yaz transfer döneminde yeni teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız forvet Victor Osimhen hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sarı-kırmızılıların Osimhen'i bonservisiyle transfer etmek istediğini ancak oyuncunun bu teklife sıcak bakmadığını duyurdu.



'NAPOLİ'YE DÖNECEK, AMA ORADA DA KALMAYACAK'

Romano, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, Osimhen'in sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılarak Napoli'ye döneceğini, ancak İtalyan ekibinde de kalmayacağını ifade etti. Romano, 'Gerçek şu ki Victor Osimhen, Galatasaray'dan ayrılarak Napoli'ye geri dönecek. Ancak orada da kalmayacak. Osimhen'in yaz döneminde farklı ülkelerden gelecek teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.' dedi.



TRANSFER ROTASI MAYISTA BELLİ OLACAK

Hem Galatasaray hem de Napoli defterini kapatmaya hazırlanan Nijeryalı yıldızın, kariyerine hangi kulüpte devam edeceği ise önümüzdeki ay netlik kazanacak. Yaz transfer döneminde Osimhen'in Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden teklif alması bekleniyor.

