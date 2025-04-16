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Milli oyuncuya dev talip! Alman devi devrede

Juventus'ta performansıyla yıldızlaşan Kenan Yıldız'a altyapısından yetiştiği eski takımı Bayern Münih talip oldu. Tuttosport'ta yer alan haberde, milli futbolcunun kariyerine Torino'da devam etmek istediği aktarıldı.

Ekleme: 16.04.2025 - 12:57 Güncelleme: 16.04.2025 - 12:58 / Editör: Ozge Selin
Henüz 19 yaşında olmasına rağmen hem A Milli Takım'da hem de Juventus'ta sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Kenan Yıldız, Avrupa'da yükselen Türk yeteneklerinin başında geliyor.

Kenan'ın Juventus'taki çıkışı, Avrupa'nın birçok kulübünün dikkatini çekerken, altyapısından yetiştiği Bayern Münih'in de genç oyuncuyla yeniden ilgilenmeye başladığı ifade ediliyor.

ÜNLÜ İTALYAN GAZETESİ YAZDI: BAYERN TAKİP EDİYOR

Alman kulübünün, Kenan'ı 2025 yaz transfer dönemi için transfer listesine aldığı ve gelişimini yakından takip ettiği belirtiliyor.

Diğer yandan İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Tuttosport'ta yer alan bir haberde, "Kenan Yıldız Juventus'ta kalmak istiyor, kulüp ise ona geleceğini inşa ediyor" ifadesi dikkat çekti.

KENAN, JUVENTUS'TA KALMAK İSTİYOR

Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne katılması, hem kulübün ekonomik geleceği hem de Kenan'ın takımda kalması açısından hayati önem taşıyor.

Teknik direktör Igor Tudor'un da Kenan'ı takımın kilit ismi olarak gördüğü ve onun etrafında bir oyun planı inşa ettiği bildiriliyor.

Kenan Yıldız'ın geleceği, hem Juventus'un sezonu nasıl tamamlayacağına hem de Avrupa devlerinin tekliflerine bağlı olarak şekillenecek gibi görünüyor.

Milli oyuncuya dev talip! Alman devi devrede
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