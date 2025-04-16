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Josef de Souza bombası! Süper Lig'e geri dönüyor

Bir dönem Türkiye'de forma giyen Josef de Souza, kariyeri için flaş bir karar adı. Brezilyalı isim, teklif alması halinde Türkiye'ye dönmeyi ve kariyerine burada devam etmeyi düşünüyor. İşte detaylar...

Ekleme: 16.04.2025 - 10:30 Güncelleme: 16.04.2025 - 10:31 / Editör: Ozge Selin
Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir formaları giyen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, kariyeri için yeni bir karar almaya hazırlanıyor. Süper Lig'de şampiyonluk da yaşayan deneyimli isim, Türkiye'ye dönebilir.

Josef de Souza bombası! Süper Lig'e geri dönüyor

TÜRKİYE'DE DEVAM ETMEK İSTİYOR
Brezilya'da CR Vasco da Gama'da forma giyen Josef de Souza, kariyeri için yeni bir sayfa açmak istiyor. Sabah'ın haberine göre; 36 yaşındaki isim teklif alması halinde Temmuz ayında Türkiye'ye dönmeyi ve futbol hayatına burada devam etmeyi düşünüyor.

3 MAÇTA FORMA GİYDİ
Tecrübeli futbolcu bu sezon Vasco de Gama formasıyla 3 maçta da forma giydi ve 270 dakika süre aldı. Vasco de Gama, ligin ilk 3 haftasında 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 6 puan topladı ve 4.sırada yer aldı.
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