Merih Demiral'dan bir ilk! Milli futbolcu tarihe geçti...

Kariyerine Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Ahli'de devam eden milli yıldız Merih Demiral bir ilki başardı.Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yaptığı açıklamada Merih Demiral'ın FIFA Players Executive Programme'ye seçilen ilk Türk sporcu olduğunu duyurdu.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"A Millî futbolcumuz Merih Demiral, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından düzenlenen FIFA Players Executive Programme'a seçilen dünya çapındaki 40 oyuncudan biri oldu. 27 yaşındaki millî futbolcumuz, aynı zamanda Türkiye'den bu programa kabul edilen ilk isim olarak ülkemizi gururlandırdı.Players Executive Programme, oyuncuları futbolun saha dışı bölümündeki yetkinliklerini yükseltmeyi ve onları futbol yönetiminde üst düzey pozisyonlara hazırlamayı hedefliyor.FIFA'nın yeni oluşturduğu programda katılımcılar, çevrimiçi toplantılarla eğitim görecek ve iki kez de FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan merkezinde yüz yüze toplantılara katılacak. İlk kez düzenlenen programın katılımcıları arasında David Luiz, Casemiro, Casemiro, Rodrigo de Paul, Javi Martínez, Jamie Vardy gibi dünyaca ünlü futbolcular da yer alıyor."Programa seçildiği için çok mutlu olduğunu belirten Merih Demiral ise şu ifadeleri sarf etti:"FIFA heyetiyle yapmış olduğum ön görüşmeleri başarıyla geçerek programa kabul edildiğim için son derece mutluyum. Öyle zannediyorum ki programa kabul edilen en genç futbolcu benim. Yaşınız ne olursa olsun, faal futbolculuk yaşantınızın sonrasını da düşünüp planlamanız gerekir. Bu programın bana futbolun yeşil saha dışında kalan bölümünde kendimi geliştirme olanağı ve farklı kıtalardan meslektaşlarımla fikir alışverişi yapma imkânı vermesini son derece değerli buluyorum."