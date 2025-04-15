Fenerbahçe'de acı gerçek ortaya çıktı! Mourinho bile çare olamadı...

Süper Lig'de Galatasaray'ın 3 puan gerisinde zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında en zorlu deplasmanlardan biri olarak görülen Sivas'tan 3-1'lik galibiyetle döndü.Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle birlikte puanını 71'e yükseltirken, şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray ile puan farkını yeniden 3'e indirdi.Ligde üst üste 3.galibiyetini elde eden Kanarya, elde ettiği galibiyetle kritik bir virajı geride bıraktı.Anadolu takımlarına karşı bileği bükülmeyen, puan kaybetse de yenilmeyen Fenerbahçe, ne çektiyse ezeli rakiplerinden çekti.Kanarya, ligdeki son 7 mağlubiyetini büyük takımlara karşı yaşadı. Bu durum dikkat çeken bir istatistik oluşturdu.Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son 7 mağlubiyetini Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı aldı. Bu sezonun ilk yarısında Galatasaray'a ve Beşiktaş'a yenildi.2023-24 sezonunda Trabzonspor'a boyun eğdi. 2022-23'te ise 3 rakibinden de birer yenilgi aldı.Jose Mourinho'nun takımı Göztepe (2-2), Samsun (2-2), Eyüp (1-1), G.Saray (0-0), Samsun (0-0) karşılaşmalarını beraberlikle tamamladı.Sarı-lacivertliler son 15 maçında yenilgi yüzü görmezken (12G-3B) üst üste 3 mücadeleden ise galibiyet çıkardı (Bodrum/Trabzon/ Sivas).Fenerbahçe kalan 7 haftalık süreçte büyük rakiplerinden Beşiktaş'ı konuk edecek.İki takım arasındaki dev derbi, 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.