Fenerbahçe'de acı gerçek ortaya çıktı! Mourinho bile çare olamadı...
Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, Süper Lig'de Anadolu takımlarına karşı aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekerken, asıl darbeyi ise ezeli rakipleriyle oynadığı derbi maçlarda yedi. Sarı-lacivertlilerin dikkat çeken istatistiği ortaya çıkarken, bu olumsuz istatistiğe dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho çare olamadı. İşte haberin detayları…
Süper Lig'de Galatasaray'ın 3 puan gerisinde zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında en zorlu deplasmanlardan biri olarak görülen Sivas'tan 3-1'lik galibiyetle döndü.
Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle birlikte puanını 71'e yükseltirken, şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray ile puan farkını yeniden 3'e indirdi.
Ligde üst üste 3.galibiyetini elde eden Kanarya, elde ettiği galibiyetle kritik bir virajı geride bıraktı.
Anadolu takımlarına karşı bileği bükülmeyen, puan kaybetse de yenilmeyen Fenerbahçe, ne çektiyse ezeli rakiplerinden çekti.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK
Kanarya, ligdeki son 7 mağlubiyetini büyük takımlara karşı yaşadı. Bu durum dikkat çeken bir istatistik oluşturdu.
SON 7 MAĞLUBİYET EZELİ RAKİPLERDEN
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son 7 mağlubiyetini Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı aldı. Bu sezonun ilk yarısında Galatasaray'a ve Beşiktaş'a yenildi.
2023-24 sezonunda Trabzonspor'a boyun eğdi. 2022-23'te ise 3 rakibinden de birer yenilgi aldı.
5 MAÇ BERABERE BİTTİ
Jose Mourinho'nun takımı Göztepe (2-2), Samsun (2-2), Eyüp (1-1), G.Saray (0-0), Samsun (0-0) karşılaşmalarını beraberlikle tamamladı.
15 MAÇTIR YENİLMİYOR
Sarı-lacivertliler son 15 maçında yenilgi yüzü görmezken (12G-3B) üst üste 3 mücadeleden ise galibiyet çıkardı (Bodrum/Trabzon/ Sivas).
SADECE BEŞİKTAŞ MAÇI VAR
Fenerbahçe kalan 7 haftalık süreçte büyük rakiplerinden Beşiktaş'ı konuk edecek.
İki takım arasındaki dev derbi, 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle birlikte puanını 71'e yükseltirken, şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray ile puan farkını yeniden 3'e indirdi.
Ligde üst üste 3.galibiyetini elde eden Kanarya, elde ettiği galibiyetle kritik bir virajı geride bıraktı.
Anadolu takımlarına karşı bileği bükülmeyen, puan kaybetse de yenilmeyen Fenerbahçe, ne çektiyse ezeli rakiplerinden çekti.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK
Kanarya, ligdeki son 7 mağlubiyetini büyük takımlara karşı yaşadı. Bu durum dikkat çeken bir istatistik oluşturdu.
SON 7 MAĞLUBİYET EZELİ RAKİPLERDEN
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son 7 mağlubiyetini Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı aldı. Bu sezonun ilk yarısında Galatasaray'a ve Beşiktaş'a yenildi.
2023-24 sezonunda Trabzonspor'a boyun eğdi. 2022-23'te ise 3 rakibinden de birer yenilgi aldı.
5 MAÇ BERABERE BİTTİ
Jose Mourinho'nun takımı Göztepe (2-2), Samsun (2-2), Eyüp (1-1), G.Saray (0-0), Samsun (0-0) karşılaşmalarını beraberlikle tamamladı.
15 MAÇTIR YENİLMİYOR
Sarı-lacivertliler son 15 maçında yenilgi yüzü görmezken (12G-3B) üst üste 3 mücadeleden ise galibiyet çıkardı (Bodrum/Trabzon/ Sivas).
SADECE BEŞİKTAŞ MAÇI VAR
Fenerbahçe kalan 7 haftalık süreçte büyük rakiplerinden Beşiktaş'ı konuk edecek.
İki takım arasındaki dev derbi, 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.