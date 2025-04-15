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Beyaz Gazete
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Fenerbahçe'de acı gerçek ortaya çıktı! Mourinho bile çare olamadı...

Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, Süper Lig'de Anadolu takımlarına karşı aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekerken, asıl darbeyi ise ezeli rakipleriyle oynadığı derbi maçlarda yedi. Sarı-lacivertlilerin dikkat çeken istatistiği ortaya çıkarken, bu olumsuz istatistiğe dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho çare olamadı. İşte haberin detayları…

Ekleme: 15.04.2025 - 09:53 Güncelleme: 15.04.2025 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de Galatasaray'ın 3 puan gerisinde zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında en zorlu deplasmanlardan biri olarak görülen Sivas'tan 3-1'lik galibiyetle döndü.

Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle birlikte puanını 71'e yükseltirken, şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray ile puan farkını yeniden 3'e indirdi.

Fenerbahçe'de acı gerçek ortaya çıktı! Mourinho bile çare olamadı...

Ligde üst üste 3.galibiyetini elde eden Kanarya, elde ettiği galibiyetle kritik bir virajı geride bıraktı.

Anadolu takımlarına karşı bileği bükülmeyen, puan kaybetse de yenilmeyen Fenerbahçe, ne çektiyse ezeli rakiplerinden çekti.

Fenerbahçe'de acı gerçek ortaya çıktı! Mourinho bile çare olamadı...

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

Kanarya, ligdeki son 7 mağlubiyetini büyük takımlara karşı yaşadı. Bu durum dikkat çeken bir istatistik oluşturdu.

Fenerbahçe'de acı gerçek ortaya çıktı! Mourinho bile çare olamadı...

SON 7 MAĞLUBİYET EZELİ RAKİPLERDEN

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son 7 mağlubiyetini Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı aldı. Bu sezonun ilk yarısında Galatasaray'a ve Beşiktaş'a yenildi.

2023-24 sezonunda Trabzonspor'a boyun eğdi. 2022-23'te ise 3 rakibinden de birer yenilgi aldı.

Fenerbahçe'de acı gerçek ortaya çıktı! Mourinho bile çare olamadı...

5 MAÇ BERABERE BİTTİ

Jose Mourinho'nun takımı Göztepe (2-2), Samsun (2-2), Eyüp (1-1), G.Saray (0-0), Samsun (0-0) karşılaşmalarını beraberlikle tamamladı.

Fenerbahçe'de acı gerçek ortaya çıktı! Mourinho bile çare olamadı...

15 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sarı-lacivertliler son 15 maçında yenilgi yüzü görmezken (12G-3B) üst üste 3 mücadeleden ise galibiyet çıkardı (Bodrum/Trabzon/ Sivas).

Fenerbahçe'de acı gerçek ortaya çıktı! Mourinho bile çare olamadı...

SADECE BEŞİKTAŞ MAÇI VAR

Fenerbahçe kalan 7 haftalık süreçte büyük rakiplerinden Beşiktaş'ı konuk edecek.

Fenerbahçe'de acı gerçek ortaya çıktı! Mourinho bile çare olamadı...

İki takım arasındaki dev derbi, 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.


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