Beşiktaş Başakşehir'i konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında cumartesi RAMS Başakşehir'i konuk edecek.Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Mücadele beİN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.Süper Lig'de istikrarsız bir sezon geçiren siyah-beyazlı ekip, oynadığı 28 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik, 6 yenilgi sonucu topladığı 48 puanla 4. sırada yer aldı.Ligde çıktığı son 5 müsabakada 2'şer galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra bir de beraberlik yaşayan siyah-beyazlı ekip, Başakşehir karşısında kazanarak istikrarsız görüntüsüne son vermeyi hedefliyor.Üçüncü sıradaki Samsunspor ile puan farkını 3'e indiren iki maçı eksik Beşiktaş, 3 puan alarak Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek istiyor.Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Onur, Paulista, Masuaku, Rashica, Salih, Gedson, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile (Mustafa Erhan).Başakşehir: Muhammed, Duarte, Operi, Ba, Ali, Berat Özdemir, Kemen, Crespo, Yusuf, Brnic, Piatek.