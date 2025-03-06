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Ziraat Türkiye Kupası'nda erken final yaşanacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda erken final yaşanacak
Ekleme: 6.03.2025 - 10:21 Güncelleme: 6.03.2025 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
iraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.
Kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.
Kulüp yetkililerinin katılımıyla saat 14.30'da çekilecek kurada, grup aşamasını ilk 2'de tamamlayan 8 takım yer alacak.

ERKEN FİNAL YAŞANABİLİR
Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekiminde seri başı olacak. Bu takımlar, grup ikincileri İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Sipay Bodrum FK ile eşleşecek.
Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçları 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın finali ise 14 Mayıs'ta oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda erken final yaşanacak
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