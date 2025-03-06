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Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi gerçekleştirildi. İşte eşleşmeler...

Ekleme: 6.03.2025 - 14:55 Güncelleme: 6.03.2025 - 14:55 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Kupası'nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından, gözler çeyrek final kura çekimine çevrilmişti.

Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi gerçekleştirildi.

Buna göre eşleşmeler şu şekilde oldu;

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final eşleşmeleri:

Fenerbahçe - Galatasaray

Trabzonspor - Bodrum FK

Beşiktaş - Göztepe

Konyaspor - İskenderunspor
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