Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi gerçekleştirildi. İşte eşleşmeler...

Türkiye Kupası'nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından, gözler çeyrek final kura çekimine çevrilmişti.



Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi gerçekleştirildi.



Buna göre eşleşmeler şu şekilde oldu;



Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final eşleşmeleri:



Fenerbahçe - Galatasaray



Trabzonspor - Bodrum FK



Beşiktaş - Göztepe



Konyaspor - İskenderunspor