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Mourinho'dan yönetime müjde! Fenerbahçe'ye 2 isimden dev bonservis

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun ocak ayında yöneticilerle yaptığı görüşmede iki futbolcusuna dikkat çektiği öğrenildi.

Mourinho'dan yönetime müjde! Fenerbahçe'ye 2 isimden dev bonservis
Ekleme: 6.03.2025 - 09:44 Güncelleme: 6.03.2025 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
Lider Galatasaray ile puan farkını 4'e indiren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun ocak ayında yönetime yaptığı detaylı sunum ortaya çıktı.

Portekizli çalıştırıcının yöneticilere yaptığı sunumda 4 konu üzerinde durduğu öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre, Mourinho'nun özellikle 2 futbolcuya dikkat çektiği ve Fenerbahçe'nin söz konusu isimlerden büyük bonservisler kazanacağına vurgu yaptığı belirtildi.

Üçlü savunma sistemini savunan Mourinho'nun 'Bu sistem bizim için iyi olacak. Başarıyı ve güçlü sonuçları getireceğine eminim. Buna olumsuz bakmayın' ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Mourinho'dan yönetime müjde! Fenerbahçe'ye 2 isimden dev bonservis

'ANTRENMANLARIM İLK ZAMANLARDA YERLİ OYUNCULARA BİRAZ AĞIR GELDİ'

İdman metoduyla ilgili de rapor veren Portekizli teknik adamın 'Antrenmanlarım özellikle ilk zamanlarda yerli oyunculara biraz ağır geliyordu ama şimdi daha uyumlular. İstatistiklere de bu yansımaya başladı. Türk futbolcular daha iyi olacak' dediği ifade edildi.

O dönem takımın çok gol kaçırdığını da vurgulayan Mourinho'nun, 'Takım çok gol kaçırıyor farkındayım. Özellikle ceza sahası içinde çok pozisyona giriyoruz. Bir gün takımım gol patlaması yaşayacak' şeklinde konuştuğu vurgulandı.

Mourinho'dan yönetime müjde! Fenerbahçe'ye 2 isimden dev bonservis

YUSUF VE OĞUZ AYDIN VURGUSU

Son olarak genç futbolcular Yusuf Akçiçek ve Oğuz Aydın'a da değinen Mourinho'nun, 'İkisi de çok yetenekli. Onlara daha çok süre vermeye başlayacağım ve bu kulüp bir gün bu iki futbolcudan çok büyük paralar kazanacak' dediği belirtildi.

Başarılı teknik adamın sunumunun yönetimi hayli mutlu ettiği aktarılırken, gelinen süreçte Mourinho'nun sözlerinin gerçekleşmesinin hocaya olan güveni daha da artırdığı kaydedildi.
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