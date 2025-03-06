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Jose Mourinho'dan Galatasaray'a gönderme: Futbol değil, sistem hakimiyeti var

Verdiği röportajda Galatasaray için olay sözler sarf eden Jose Mourinho, "Buradaki rekabet sadece bir futbol rekabeti değil, bir takımın hakim olduğu bir sistem var. Fenerbahçe, umutsuzca Galatasaray'ın hakimiyetini kırmaya çalışan bir kulüp ama bu bir futbol hakimiyeti değil, bir sistem hakimiyeti" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho'dan Galatasaray'a gönderme: Futbol değil, sistem hakimiyeti var
Ekleme: 6.03.2025 - 10:11 Güncelleme: 6.03.2025 - 10:16 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İskoçya temilcisi Glasgow Rangers ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

TNT Sports'a konuşan Mourinho, şampiyonluk için çekiştikleri ezeli rakipleri Galatasaray ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

MOURİNHO'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Önceki yıllarına göre daha iyi bir teknik direktör olduğunu söyleyen Mourinho, 'Bence eskisinden daha iyi bir teknik direktörüm, daha tecrübeliyim. Her şey artık dejavu gibi görünüyor. Geçen turda Anderlecht'i evimizde yendiğimizde oyuncularıma ikinci ayağın her şeye açık olduğunu söyledim çünkü Avrupa'da 200 maça çıktım ve her şey oldu' şeklinde konuştu.

Daha sonra deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Galatasaray derbisinin ardından 4 maça ceza alan, daha sonra cezası 2 maça düşürülen Mourinho, Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe rekabetini İskoçya'daki Celtic-Glasgow Rangers rekabetine benzetti.

BURADA BİR TAKIMIN HAKİM OLDUĞU SİSTEM VAR: BU İŞİMİ ZORLAŞTIRIYOR

62 yaşındaki Portekizli antrenör, 'Bence İskoçya'da saf tutku ve saf rekabet var. Sevilla'da Celtic'e karşı oynadığımız (2003 UEFA Kupası) finalinden önce Celtic'i analiz etmek için İskoçya'ya gitme şansım oldu ve maçlardan biri Ibrox'ta Celtic le Rangers arasındaydı. Çok güzeldi, inanılmazdı. Buradaki rekabet sadece bir futbol rekabeti değil, bir takımın hakim olduğu bir sistem var. Fenerbahçe, umutsuzca Galatasaray'ın hakimiyetini kırmaya çalışan bir kulüp ama bu bir futbol hakimiyeti değil, bir sistem hakimiyeti. Bu da işimi zorlaştırıyor' dedi.

'TÜRKİYE LİGİNİ DOĞRU ŞEKİLDE TEMİZLEMEK İSTEYEN BİR KULÜP İÇİN ÇALIŞIYORUM'

Başarılı teknik adam, 'Büyük bir futbol kulübü, temiz bir futbol kulübü, kazanmak isteyen, Türkiye ligini doğru şekilde temizlemek isteyen bir kulüp için çalışıyorum.' sözlerini sarf etti.
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