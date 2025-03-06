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Fenerbahçe-Rangers: Muhtemel 11'ler

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de konuk edeceği rakibi karşısında galip gelerek rövanş öncesinde avantajlı skor elde etmeye çalışacak.

Fenerbahçe-Rangers: Muhtemel 11'ler
Ekleme: 6.03.2025 - 09:09 Güncelleme: 6.03.2025 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırlıyor...

Ülker Stadı'nda ve saat 20.45'te başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Fenerbahçe-Rangers: Muhtemel 11'ler

FENERBAHÇE, RANGERS'I AĞIRLIYOR

Hernandez'in yardımcılıklarını vatandaşları Jose Naranjo ile Guadalupe Porras Ayuso, üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Jose Luis Munuera yapacak. Mücadelede Cesar Soto Grado VAR, Valentin Gomez AVAR olarak görev alacak.

İLK MAÇTA HEDEF AVANTAJLI SKOR

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ağırlayacağı rakibi karşısında galip gelerek rövanş öncesinde avantajlı skor elde etmeye çalışacak.

Tüm kulvarlarda çıktığı son 18 maçı kaybetmeyen Fenerbahçe, Kadıköy'de dolu tribünler önünde rakibini devirip yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

RÖVANŞ 13 MART'TA

Diğer yandan turnuvanın lig aşamasını 8 maçta 4 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyetle 14 puan toplayarak 8. bitiren Rangers, adını direkt olarak son 16 turuna yazdırmıştı.

Müsabakanın rövanşı 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Mert, Amrabat, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.

Rangers: Butland, Tavernier, Pröpper, Clinton Nsiala-Makengo, Jefte, Diomande, Raskin, Cerny, Igamane, Ianis Hagi, Dessers.

Fenerbahçe-Rangers: Muhtemel 11'ler
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