Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı! Zirvede ne Osimhen ne En Nesyri
Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun gol krallığı yarışında heyecan devam ediyor.
26. hafta müsabakalarının ardından futbolseverler tarafından merak edilen gol krallığı listesi güncellendi.
İşte zirvede son durum..
10. Nuno da Costa | 9 gol
9. Ciro Immobile | 10 gol
8. Barış Alper Yılmaz | 10 gol
7. Mame Thiam | 12 gol
6. Edin Dzeko | 12 gol
5. Ali Sowe | 13 gol
4. Simon Banza | 16 gol
3. Victor Osimhen | 16 gol
2. Youssef En-Nesyri | 16 gol
1. Krzysztof Piatek | 18 gol
Süper Lig'de asist krallığında ise güncel liste şu şekilde:
10- Edin Visca | 6 asist
9- Jakub Kaluzinski | 7 asist
8- Ahmed Kutucu | 7 asist
7- Yunus Akgün | 7 asist
6- Emre Kılınç | 7 asist
5- Romulo | 7 asist
4- Claudio Winck | 8 asist
3- Olivier Kemen | 8 asist
2- Dusan Tadic | 11 asist
1- Dries Mertens | 11 asist
İşte zirvede son durum..
10. Nuno da Costa | 9 gol
9. Ciro Immobile | 10 gol
8. Barış Alper Yılmaz | 10 gol
7. Mame Thiam | 12 gol
6. Edin Dzeko | 12 gol
5. Ali Sowe | 13 gol
4. Simon Banza | 16 gol
3. Victor Osimhen | 16 gol
2. Youssef En-Nesyri | 16 gol
1. Krzysztof Piatek | 18 gol
Süper Lig'de asist krallığında ise güncel liste şu şekilde:
10- Edin Visca | 6 asist
9- Jakub Kaluzinski | 7 asist
8- Ahmed Kutucu | 7 asist
7- Yunus Akgün | 7 asist
6- Emre Kılınç | 7 asist
5- Romulo | 7 asist
4- Claudio Winck | 8 asist
3- Olivier Kemen | 8 asist
2- Dusan Tadic | 11 asist
1- Dries Mertens | 11 asist