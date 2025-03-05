Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı! Zirvede ne Osimhen ne En Nesyri

Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun gol krallığı yarışında heyecan devam ediyor.

26. hafta müsabakalarının ardından futbolseverler tarafından merak edilen gol krallığı listesi güncellendi.



İşte zirvede son durum..



10. Nuno da Costa | 9 gol



9. Ciro Immobile | 10 gol



8. Barış Alper Yılmaz | 10 gol



7. Mame Thiam | 12 gol



6. Edin Dzeko | 12 gol



5. Ali Sowe | 13 gol



4. Simon Banza | 16 gol



3. Victor Osimhen | 16 gol



2. Youssef En-Nesyri | 16 gol



1. Krzysztof Piatek | 18 gol



Süper Lig'de asist krallığında ise güncel liste şu şekilde:



10- Edin Visca | 6 asist



9- Jakub Kaluzinski | 7 asist



8- Ahmed Kutucu | 7 asist



7- Yunus Akgün | 7 asist



6- Emre Kılınç | 7 asist



5- Romulo | 7 asist



4- Claudio Winck | 8 asist



3- Olivier Kemen | 8 asist



2- Dusan Tadic | 11 asist



1- Dries Mertens | 11 asist











