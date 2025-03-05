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Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Elan Ricardo'nun oynamama nedeni belli oldu

Beşiktaş'ın ara transferde kadrosuna kattığı Elan Ricardo, İstanbul'a alışma sürecinde zorluk yaşadı. Kolombiyalı futbolcu, mevsimsel jet-lag ve gribal sorunlar nedeniyle henüz sahaya çıkamadı.

Ekleme: 5.03.2025 - 10:50 Güncelleme: 5.03.2025 - 10:51 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş'ta devre arası Keny Arroyo'yla birlikte takıma katılan isimlerden biri de Kolombiyalı genç yıldız Elan Ricardo oldu.

Siyah-beyazlı taraftarların 'Ne oldu bu çocuğa?' diye sorduğu Ricardo'yla ilgili Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'den açıklama gelmişti.

Solskjaer, Kayserispor maçı öncesinde Ricardo'nun hastalık sebebiyle tam olarak hazır olmadığını ve zamanla takıma monte edileceğini belirtmişti.

ADAPTASYON SORUNU YAŞADI: ÖZEL PROGRAMA ALINDI

Ülkesi dışında ilk kez forma giyecek olan genç futbolcunun, hem iklim değişikliği hem de beslenme farkları nedeniyle hasta olduğu ve özel bir adaptasyon programına tabii tutulduğu öğrenildi.

Solskjaer'in, Ricardo'ya Gaziantep FK karşısında ilk kez forma vermeyi planladığı bildirildi.

Öte yandan, ara transferde gelen bir diğer isim Keny Arroyo'nun takıma hızla uyum sağlaması dikkat çekti.

Aynı dili konuşan Arroyo'nun, Ricardo'nun adaptasyon sürecine destek olduğu ifade edildi.

49 MAÇTA 9 GOL 3 ASİSTLİK PERFORMANS

Kolombiya ekibi La Equidad'dan 2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Ricardo, eski kulübünde 49 maçta 9 gol, 3 asistlik bir performans sergilemişti.

Beşiktaşlı taraftarlar, genç futbolcunun sahaya çıkacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Elan Ricardo'nun oynamama nedeni belli oldu

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