Jose Mourinho'nun o sözleri yeniden akıllara geldi!

Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun o sözleri ise yeniden gündeme geldi.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti ve Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği haftayı hatasız geçti. Bu galibiyet sonrası Fenerbahçe puan farkını da 4'e indirdi.



Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho, takımını şampiyonluk yolunda motive etmek için yaptığı konuşmalarla dikkat çekiyor. Portekizli çalıştırıcı, Samandıra'da düzenlediği toplantılarda oyuncularına haftalardır, "Siz galibiyetler alın. Oyunumuzu oynayıp şampiyon biz olacağız. Galatasaray puan kaybı yaşayacak" diyordu.



Galatasaray'ın Kasımpaşa maçındaki puan kaybı tecrübeli hocayı haklı çıkardı. Mourinho'nun yaptığı son toplantıda, "Şu an önümüzde Avrupa var. Konsantre olacağımız alan başka. İki maçı atlattıktan sonra hedefe kaldığımız yerden yürüyeceğiz. Siz kazanın 4 olan fark kapanacak" ifadelerini kullandığı öğrenildi