Galatasaray son 6 aydaki net karını KAP'a bildirdi

Galatasaray, 30 Kasım 2024 tarihinde sona eren 6 aylık hesap döneminde 710 milyon TL kar edildiğini açıkladı.

Galatasaray, 30 Kasım 2024 dönemine ait finansal sonuçlarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla paylaştı.



Sarı-kırmızılı kulüp, söz konusu dönemde 710 milyon TL net kar elde ettiğini duyurdu.



Ancak açıklamada Galatasaray'ın esas faaliyet zararı 664 milyon TL olarak kaydedildi.



SON 6 AYLIK KAR AÇIKLANDI



Kulübün geçmiş yıllara ait zararlarının 10.2 milyar TL olduğu belirtildi.



Galatasaray'ın ana ortaklığa ait özkaynakları ise 1.3 milyar TL olarak açıklandı.



Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ilerleyen kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinde dönen varlıklarının 4.98 milyar TL'yi aştığı belirtildi.



KAP AÇIKLAMASI



Galatasaray'dan KAP'a yapılan bildirimde ilgili kısımdaki açıklama şu şekilde:



'Grup'un 30 Kasım 2024 tarihi itibariyle ara dönem konsolide finansal tabloları 'İşletmenin Sürekliliği' ilkesi uyarınca hazırlanmıştır. 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolarda Grup'un ana ortaklığa ait özkaynaklar toplamı 1.302.620.063 TL, dönem karı 710.332.822 TL olmakla birlikte Grup'un esas faaliyet zararı 664.546.208 TL, geçmiş yıllar zararları ise 10.215.735.038 TL olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte Grup'un kısa vadeli yükümlülükleri dönen varlıklarını 4.977.500.916 TL aşmaktadır.'