  • USD: 36,41 - 36,48
  • EURO: 37,95 - 38,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

FB-RANGERS MAÇI CANLI YAYIN KANALI! Fenerbahçe-Rangers UEFA maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Kadıköy’de tur için avantaj peşinde!

Fenerbahçe-Rangers maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers ile eşleşen temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçında rakibini Kadıköy'de konuk edecek. İlk maçtan avantajlı bir skor elde etmek isteyen temsilcimiz mücadeleye galibiyet parolası ile çıkacak. Peki Fenerbahçe-Rangers Avrupa Ligi son 16 turu maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ekleme: 4.03.2025 - 14:30 Güncelleme: 4.03.2025 - 14:36 / Editör: Ozge Selin

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers ile karşı karşıya geliyor. Sarı-Lacivertli ekip, avantajlı bir skor elde etmek için Kadıköy’de sahaya çıkacak. Futbolseverler, Fenerbahçe-Rangers maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorularının yanıtını merak ediyor. İşte FB-Rangers maçı canlı yayın bilgileri, muhtemel 11’ler ve tüm detaylar…

FB-RANGERS MAÇI CANLI YAYIN KANALI! Fenerbahçe-Rangers UEFA maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Kadıköy’de tur için avantaj peşinde!

FENERBAHÇE-RANGERS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Rangers maçı 6 Mart 2025 Perşembe günü oynanacak. Mücadele 20:45'te başlayacak. Fenerbahçe-Rangers maçı TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE TUR İÇİN AVANTAJ PEŞİNDE!

Temsilcimiz Fenerbahçe, Rangers ile oynayacağı ilk maçtan galibiyetle ayrılarak rövanş maçı öncesinde önemli bir avantaj elde etmek istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Çağlar, Fred, Szymanski, Oğuz, Kostic, Tadic, En Nesyri, Dzeko

Rangers: Butland, Tavernier, Rıdvan Yılmaz, Pröpper, Silva Dias, Diomande, Cerny, Hamza, Ianis Hagi, Nicolas Raskin, Dessers

RÖVANŞ MAÇI İSKOÇYA'DA!

Fenerbahçe, Rangers ile rövanş maçını 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynayacak.

FENERBAHÇE-RANGERS MAÇININ HAKEMİ KİM?

 

Bu zorlu mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

FB-RANGERS MAÇI CANLI YAYIN KANALI! Fenerbahçe-Rangers UEFA maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Kadıköy’de tur için avantaj peşinde!

 

 

Borsada manipülasyon soruşturması
Bakan Yerlikaya duyurdu! 16 yıldır aranıyordu: Yakalandı
İstanbul'da hafriyat kamyonu sürücüleri İBB'yi protesto etti
İmamoğlu’nun avukatı fena çuvalladı! Verdiği örneklerle usulsüzlüğü itiraf etti
İski yine Kuleli’de denizi kirletti! 2.6 milyon TL ceza
Habur Sınır Kapısı'na konforlu ulaşım!
CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki skandalda şaşkına çeviren detaylar: İsimleri tek tek verdi! Tanık ifadeleri ortaya çıktı!
Büyükçekmece'de park halindeki İETT otobüsü yandı
Donald Trump bugün ilk kongre hitabını gerçekleştirecek
Bakan Kurum'dan 'Yarısı Bizden' paylaşımı! 'Gelin sizin de yuvanızı dönüştürelim'
CHP'li Beykoz Belediye Başkanı tutuklandı! İhaleye fesat karıştırmakla suçlanıyordu
İBB MEDYA A.Ş’ye polis baskını! Delil karartıldığı ihbarı üzerine savcılık bilgisayarlara el koydu
Bakan Yerlikaya duyurdu! Zehir tacirlerine 76 ilde büyük operasyon
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! 'İmamoğlu'nun diploması kesinlikle şaibeli'
Engelli bakım merkezinde cinsel istismar skandalı: Hemşire kameraya yakalandı! Hastayla yaşananlara müdür de tanık oldu ama...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
ANTALYA TRAFİĞİNE 10 KÖPRÜLÜ ÇÖZÜM…
Karnaval dönüşü kabusa döndü: Çanakkale’de tur otobüsü devrildi, 37 yaralı
İETT otobüsüyle yolcu minibüsü çarpıştı! Yaralılar var
Bakan Kurum’dan deprem haftası paylaşımı
Sıra dışı mezarlık! 18 yıldır sessiz sedasız hizmet veriyor

Sıra dışı mezarlık! 18 yıldır sessiz sedasız hizmet veriyor

Instagram'dan yeni hamle! Reels için ayrı uygulama geliyor

Instagram'dan yeni hamle! Reels için ayrı uygulama geliyor

iPhone 16e'nin batarya kapasitesi belli oldu

iPhone 16e'nin batarya kapasitesi belli oldu

Toplu taşımada yeni dönem: Bugün başlıyor, güzergahlar genişliyor

Toplu taşımada yeni dönem: Bugün başlıyor, güzergahlar genişliyor

Bir ilde 'gaz' paniği! Aynı noktada ikinci kez ortaya çıktı

Bir ilde 'gaz' paniği! Aynı noktada ikinci kez ortaya çıktı

Gözleriniz sık sık dalıyorsa dikkat! Sebebi o hastalık çıkabilir...

Gözleriniz sık sık dalıyorsa dikkat! Sebebi o hastalık çıkabilir...