FB-RANGERS MAÇI CANLI YAYIN KANALI! Fenerbahçe-Rangers UEFA maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Kadıköy’de tur için avantaj peşinde!
Fenerbahçe-Rangers maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers ile eşleşen temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçında rakibini Kadıköy'de konuk edecek. İlk maçtan avantajlı bir skor elde etmek isteyen temsilcimiz mücadeleye galibiyet parolası ile çıkacak. Peki Fenerbahçe-Rangers Avrupa Ligi son 16 turu maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers ile karşı karşıya geliyor. Sarı-Lacivertli ekip, avantajlı bir skor elde etmek için Kadıköy’de sahaya çıkacak. Futbolseverler, Fenerbahçe-Rangers maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorularının yanıtını merak ediyor. İşte FB-Rangers maçı canlı yayın bilgileri, muhtemel 11’ler ve tüm detaylar…
FENERBAHÇE-RANGERS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?Fenerbahçe-Rangers maçı 6 Mart 2025 Perşembe günü oynanacak. Mücadele 20:45'te başlayacak. Fenerbahçe-Rangers maçı TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE TUR İÇİN AVANTAJ PEŞİNDE!Temsilcimiz Fenerbahçe, Rangers ile oynayacağı ilk maçtan galibiyetle ayrılarak rövanş maçı öncesinde önemli bir avantaj elde etmek istiyor.
MUHTEMEL 11'LERFenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Çağlar, Fred, Szymanski, Oğuz, Kostic, Tadic, En Nesyri, Dzeko
Rangers: Butland, Tavernier, Rıdvan Yılmaz, Pröpper, Silva Dias, Diomande, Cerny, Hamza, Ianis Hagi, Nicolas Raskin, Dessers
RÖVANŞ MAÇI İSKOÇYA'DA!Fenerbahçe, Rangers ile rövanş maçını 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynayacak.
FENERBAHÇE-RANGERS MAÇININ HAKEMİ KİM?
Bu zorlu mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Alejandro Hernandez yönetecek.