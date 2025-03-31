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Kenan Yıldız tarih üstüne tarih yazıyor! İdolü Del Piero'yu geride bıraktı

İtalya'da kariyerine devam eden milli futbolcu Kenan Yıldız, 1990'dan bu yana Juventus formasıyla en fazla gol atan 20 yaş altı oyuncu unvanını elde etti. Milli futbolcu böylelikle efsane Del Piero'yu geride bıraktı.

Kenan Yıldız tarih üstüne tarih yazıyor! İdolü Del Piero'yu geride bıraktı
Ekleme: 31.03.2025 - 13:38 Güncelleme: 31.03.2025 - 13:46 / Editör: Ozge Selin
Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, ligde toplamda 7 gole ulaşarak oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

İDOLÜNÜ GERİDE BIRAKTI
Kulüpte 1990'dan bu yana en fazla gol atan 20 yaş altı oyuncu unvanını elde eden milli futbolcu, idolü olarak gördüğü efsane isim Del Piero'yu da geride bıraktı.

Kenan Yıldız tarih üstüne tarih yazıyor! İdolü Del Piero'yu geride bıraktı

ZİRVEYE BİR GOL UZAKLIKTA
7'şer golle Moise Kean ile zirveyi paylaşan Yıldız'ın hemen arkasında 6 golle Del Piero yer alıyor. Yıldız, bir gol daha atarsa zirvenin tek sahibi olacak.

BİR REKOR DAHA KIRMIŞTI
Öte yandan Kenan Yıldız, 19 yıl 135 günle Juventus tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu da olmuştu.
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