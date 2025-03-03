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Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

Ekleme: 3.03.2025 - 09:52 Güncelleme: 3.03.2025 - 09:52 / Editör: Ozge Selin
Ligdeki Beşiktaş yenilgisinin ardından Gaziantep FK'yı sahasında 3-2, Türkiye Kupası'nda da Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup edip moral bulan Trabzonspor, bugün Konyaspor'a konuk olacak.

Bordo-mavili ekibin hedefi ise bu sezonki ilk deplasman galibiyetini elde etmek. Dış sahada 11 maça çıkan Fırtına, 6 yenilgi ve 5 beraberlik aldı. Trabzonspor, deplasmandaki son üç puanını ise geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek kazandı. Bordo-mavililer, rakibini yendiği takdirde ilk 5 yolundaki iddiasını da koruyacak. Takım kaptanı Uğurcan Çakır, zorlu karşılaşma öncesi "Galibiyetle evimize dönerek üzerimizdeki deplasman şanssızlığını kırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Lundstram, Muhammed Cham, Edin Visca, Danilo Sikan, Banza.

Konyaspor: Deniz, Nikola, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Melih, Pedrinho, Yusuf, Kramer.

5 İSİM KADRODA YOK

Trabzonspor'da sakatlıkları geçen Savic ve Mustafa Eskihellaç, Konyaspor maçının kadrosuna dahil edildi. Tedavileri devam eden Nwakaeme, Zubkov, Folcarelli, Enis Destan ve Draguş Trabzon'da bırakıldı. Bordo-mavililerde Uğurcan, Banza, Ozan, Lundstram, Okay ve Mustafa ise sarı kart cezası sınırında bulunuyor.
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