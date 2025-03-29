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Galatasaray'dan derbiye görülmemiş prim! Yönetim kesenin ağzını açtı...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, kritik maçtan galibiyet alarak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 9 puanlık farkı korumak istiyor. Tüm planlarını galibiyet üzerine yapan Cimbom'da yönetim de harekete geçti. Galatasaray'da galibiyete dev bir prim sözü verildi. İşte o rakam...

Ekleme: 29.03.2025 - 13:43 Güncelleme: 29.03.2025 - 13:49 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.


Sarı-kırmızılı takım, kritik maçtan galibiyet alarak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 9 puanlık farkı korumanın planlarını yapıyor.


Maçtan galip ayrılmak isteyen Aslan'da yönetim de harekete geçti. Galatasaray, Beşiktaş galibiyetine dev bir prim belirledi. İşte detaylar...


DEĞİŞİKLİK YAPMAYACAK

Beşiktaş derbisini şampiyonluğun en önemli virajlarından birisi olarak gören Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Alanyaspor ve Antalyaspor maçlarını kazanan takımda değişiklik yapmayı düşünmüyor.

4-2-3-1 sisteminden vazgeçmeyecek sarı-kırmızılılar, alıştığı hücum futbolu ağırlıklı düzenle mücadele edecek.

Cimbom'da son dönemde adeta takımı tek başına sırtlayan Victor Osimhen'e ekstra önlem alınacağını tahmin eden Okan Buruk, taktik çalışmalarda Morata'ya özel hücum setleri hazırladı. Brezilyalı yıldız Sara'ya da duran topları kullanma görevi verildi.

Galatasaray'dan derbiye görülmemiş prim! Yönetim kesenin ağzını açtı...

SALLAİ KADRODA YOK

Galatasaray'da ağrıları bulunan Roland Sallai, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Dün yapılan son antrenmanda yer almayan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, sakatlığı nedeniyle ülkesi Macaristan'ın UEFA Uluslar Ligi play-off'unda A Milli Futbol Takımımız ile oynadığı maçlarda da görev almamıştı. Sarı-kırmızılılarda bu sezon 24 maçta süre bulan Sallai, 3 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'dan derbiye görülmemiş prim! Yönetim kesenin ağzını açtı...

TEK İDMANLA FORMA ONDA!

Kolombiya Milli Takımı'nın Brezilya ile oynadığı maçta beyin sarsıntısı geçiren Davinson Sanchez'den güzel haber geldi.

Önceki gece İstanbul'a gelen ve MR'ı çekilen 28 yaşındaki savunmacının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sadece 1 kez idmana çıkma fırsatı bulan Sanchez'in ilk 11'de yer alacağı belirtildi.

Galatasaray'dan derbiye görülmemiş prim! Yönetim kesenin ağzını açtı...

G.SARAY'DAN DEV PRİM

Galatasaray'da dev maç, hem camia için hem de oyuncular açısından çok önemli…

Sarı-kırmızılı yöneticiler, Beşiktaş karşılaşması için tam 120 milyon TL'lik prim belirledi.

Galatasaray'dan derbiye görülmemiş prim! Yönetim kesenin ağzını açtı...

Galibiyet halinde bu rakam, takım arasında bölüştürülecek. Ayrı zamanda oyuncuların bu müsabakaya tam motivasyonla çıkmaları için birikmiş alacaklarının da (14 milyon Euro) ödendiği öğrenildi.

































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