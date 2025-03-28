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Fenerbahçe Bodrum deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'de zirvenin en büyük ortağı Fenerbahçe, kritik Bodrum FK deplasmanına konuk oluyor. Lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını indirmek isteyen sarı lacivertlilerin hedefi net 3 puan.

Ekleme: 28.03.2025 - 10:09 Güncelleme: 28.03.2025 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK deplasmanına konuk oluyor. Bir maç eksiğiyle lider Galatasaray2ın 9 puan gerisinde yer alan sarı lacivertliler karşılaşmaya mutlak galibiyet parolası ile çıkıyor. Ev sahibi ekip ise zorlu maçı kazanarak üst basamaklara tırmanmanın peşinde. İşte Sipay Bodrum FK - Fenerbahçe muhtemel 11'leri ve maça dair son dakika detayları...

MUHTEMEL 11'LER
Bodrum FK: Diogo Sousa, Ajeti, Üzeyir Ergün, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan Değişmez, Fredy, Brazao, Mohammed, Ege Bilsel, Bardhi.

Fenerbahçe: Livakovic, Oğuz Aydın, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Kostic, İsmail Yüksek, Szymanski, Tadic, Talisca, Dzeko.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapacak. Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle Bodrum deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
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