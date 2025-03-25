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TFF yabancı hakem kararı için toplanıyor

TFF Yönetimi, bugün gerçekleştirilecek toplantıda sezonun geri kalanında oynanacak kritik maçlarda hangi hakemlerin görev alacağını masaya yatıracak.

TFF yabancı hakem kararı için toplanıyor
Ekleme: 25.03.2025 - 10:43 Güncelleme: 25.03.2025 - 10:54 / Editör: Ozge Selin
Milli maçların sona ermesiyle birlikte gözler, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanacak kritik karşılaşmalara çevrildi.
Öncelikle cumartesi günü Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi büyük heyecan yaratırken, hemen ardından Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek dev mücadele gündemin en sıcak konularından biri haline geldi.
Bununla birlikte, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) hakem atamaları konusunda vereceği karar da büyük merakla bekleniyor.

YABANCI HAKEM TALEPLERİ ARTIYOR
TFF'nin, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Türkiye Kupası derbisine yabancı hakem atama kararının ardından, Süper Lig kulüplerinden benzer talepler gelmeye başladı.
Önce Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacağı maçlarda aynı hakemin görev almasını talep etti. Ardından Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında yabancı hakemlerin düdük çalmasını istedi.
Fenerbahçe ise bu konudaki tavrını net bir şekilde ortaya koyarak, ligde kalan tüm maçlarda yabancı hakemlerin görev alması gerektiğini savundu.


TFF yabancı hakem kararı için toplanıyor





TFF'DEN KRİTİK TOPLANTI
Türkiye Futbol Federasyonu, konuyla ilgili net bir açıklama yapmaktan kaçınsa da, bu konuda kapıyı tamamen kapatmış değil.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakem uygulamasıyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara henüz kesin bir karar vermediklerini belirterek yanıt verirken, yönetim kurulu üyesi Zehra Neşe Kavak ise milli aranın ardından nihai bir karar alınacağını ifade etmişti.
Bugün TFF yönetiminin Riva'da bir araya gelerek sezonun geri kalanında yabancı hakem uygulamasına devam edilip edilmeyeceğine dair nihai kararı vermesi bekleniyor.
Kararın, Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren derbiler ve kritik mücadeleler öncesinde büyük yankı uyandırması muhtemel.
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