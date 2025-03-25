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Arda Güler'den transfer sözleri: Yeni ev bile aldım

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler, kariyeri hakkında İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 25.03.2025 - 10:04 Güncelleme: 25.03.2025 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
Real Madrid forması giyen Arda Güler, A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynadığı maçın ardından İspanyol basınından Marca'ya konuştu.

Milli futbolcu, geleceği için gelen sorulara cevap verdi ve Real Madrid'de başarılı olmak için mücadeleyi bırakmayacağını söyledi.

Arda Güler'in açıklamaları şu şekilde:

Soru: "Tebrikler. Harika bir maç ve harika bir gol. Seni sahada eğlenirken gördük."

Arda Güler: "Çok teşekkür ederim. Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek ve buradan zaferle ayrılmak bizim için önemliydi. Çok mutluyuz."

REAL MADRİD'DE KALACAK MI?
Soru: "Şimdi Real Madrid'e dönüyorsun. Sezonun geri kalanı için bireysel ve takım olarak ne gibi hedefleriniz var?"

Arda Güler: "Sezon sonuna kadar üç kupa için savaşmaya hazırız ve bu heyecan verici olacak. Real Madrid, her zaman her maçı ve her kupayı kazanmak için savaşır. Kişisel olarak benim tek arzum her maçta oynamak ve takımımın şampiyonluğu kazanmasına yardım etmek."

"EV BİLE ALDIM"
Soru: "Real Madrid'deki durumunuz nedir? Geleceğiniz hakkında çok şey konuşuluyor. Size doğrudan bir soru soracağım. Durumunuza rağmen Real Madrid'de mutlu musunuz?"

Arda Güler: "Real Madrid bana bir plan sundu ve ben hala buna inanıyorum. Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim. Madrid'de bir ev bile aldım. Çok sıkı çalışıyorum ve Macaristan maçında gördüğünüz gibi her zaman oynamaya hazırım."

"MÜCADELEYİ BIRAKMAYACAĞIM"
Soru: "Real Madrid taraftarı senin başarılı olduğunu görmek istiyor. Her oynadığında sana sevgi gösteriyorlar ama bir şey bilmek istiyorlar: Gelecek sezon hakkında şüphelerin var mı, gelecek sezon burada olacak mısın?"

Arda Güler: "Real Madrid taraftarlarını seviyorum ve onların desteği benim için çok önemli. Çok minnettarım. Real Madrid'e oynamak ve bu takımın bir parçası olmak için geldim. Bunu başarana kadar mücadeleyi bırakmayacağım."
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