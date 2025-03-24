Taraftarlar bu haberi bekliyordu! Mauro Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu...

Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi yaşandı. İşte ayrıntılar...Sarı-kırmızılı takım, milli ara öncesi konuk ettiği Antalyspor'u 4-0 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırmıştı.Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.Kritik maçı kazanarak namağlup serisini sürdürmek isteyen Aslan, hazırlıklarını sürdürüyor.Sarı-kırmızılı takımda tüm bu gelişmelerin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.Galatasaray'ın Tottenham ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi netleşti.Sağlık ekibinin yaptığı değerlendirmelerde Tangocu'nun haziran ortası gibi saha çalışmalarına başlayabileceği belirlendi.Takvim'in haberine göre; Tecrübeli golcünün 15 Haziran gibi İstanbul'da bireysel saha çalışmalarına başlaması bekleniyor.Icardi'nin, Sarı-Kırmızılı takımın haziran sonu yapmayı planladığı yeni sezon kampında da yer alacağı öğrenildi.Bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıkabilen 32 yaşındaki golcü, 6 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.Arjantinli oyuncu, 2022 yılında PSG'den kiralık olarak Galatasaray'a imza attı. Bir sezon sonra 10 milyon euro bonservis ücreti karşılığında sarı-kırmızılı takımla 3 yıllık anlaşma sağladı.Cimbom'da toplam 87 maça çıkan Icardi, 61 gol ve 22 asistlik performans sergiledi.