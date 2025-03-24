A Milli Takım'ın Dünya Kupası eleme rakipleri belli oldu! İşte Türkiye'nin milli maç programı

UEFA Uluslar Ligi çeyrek final karşılaşmalarının tamamlanması ardından A Milli Takım'ın Dünya Kupası eleme rakipleri netleşti. FIFA 2026 Dünya Kupası elemeleri kura çekimi sonrası gruplar belirlenmişti. Bazı takımların netleşmesi için maçların galibi bekleniyordu. Rakip listesi tamamlandı. Peki, Türkiye'nin eleme maçları ne zaman? İşte, milli maç programı 2025...

A Milli Futbol Takımı, Macaristan karşısında gösterdiği başarılı performansın ardından A ligine yükseldi. Bu başarıyla birlikte kendini dünyaya gösteren Millilerin bu kez hedefinde 2026 Dünya Kupası elemeleri var. E grubunda mücadele edecek Ay-Yıldızlar zorlu karşılaşmalardan geçecek. İşte, milli maç takvimi...



A MİLLİ TAKIM'IN DÜNYA KUPASI ELEMLERİNDE RAKİPLERİ KİMLER?



A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde son rakibi geçtiğimiz gün gerçekleşen UEFA Uluslar Ligi çeyrek final maçının ardından netleşti. E grubunda mücadele edecek Türkiye, şu takımlarla mücadele edecek:



- GÜRCİSTAN



- İSPANYA



- BULGARİSTAN



TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?



Milli maç programı şöyle:



4 Eylül: Gürcistan - Türkiye

7 Eylül: Türkiye - İspanya

11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım: İspanya - Türkiye



Avrupa elemelerinde 54 ülke mücadele edecek.



Elemelerde 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı 12 grup şöyle:



A Grubu: Almanya, Slovakya, Kuzey İrlanda, Lüksemburg



B Grubu: İsviçre, İsveç, Slovenya, Kosova



C Grubu: Danimarka, Yunanistan, İskoçya, Belarus



D Grubu: Fransa, Ukrayna, İzlanda, Azerbaycan



E Grubu: İspanya, Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan



F Grubu: Portekiz, Macaristan, İrlanda, Ermenistan



G Grubu: Hollanda, Polonya, Finlandiya, Litvanya, Malta



H Grubu: Avusturya, Romanya, Bosna Hersek, Kıbrıs Rum Kesimi, San Marino



I Grubu: İtalya, Norveç, İsrail, Estonya, Moldova



J Grubu: Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Lihtenştayn



K Grubu: İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Letonya, Andorra



L Grubu: Hırvatistan, Çekya, Karadağ, Faroe Adaları, Cebelitarık