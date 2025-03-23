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Macaristan - Türkiye: Muhtemel 11'ler

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak. İlk maçı 3-1 kazanan Ay-Yıldızlılar, avantajını koruyarak adını üst lige yazdırmak istiyor.

Ekleme: 23.03.2025 - 09:09 Güncelleme: 23.03.2025 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında 23 Mart Pazar günü Macaristan'a konuk olacak.

Puskas Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka TV8'den naklen yayınlanacak.
Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer düdük çalacak.
Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak.
Mücadelenin 4. hakemi Florian Badstübner olacak.

MUHTEMEL 11'LER
Macaristan: Dibusz, Fiola, Orban, Dardai, Bolla, Kata, Nikitscher, Kerkez, Szoboszlai, Csoboth, Varga
Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Eren, Hakan, İsmail, Oğuz, Arda, Kenan, Kerem


AVANTAJ MİLLİ TAKIMDA
İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan milli takım, Macaristan karşısında A Ligi'ne yükselmek için avantajlı olarak sahaya çıkacak.
Ay-yıldızlı ekip, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyette adını UEFA Uluslar A Ligi'ne yazdıracak.
Macaristan'da 90 dakika sonunda ev sahibi ekibin iki farklı üstünlüğü durumunda ise uzatma bölümüne geçilecek. 15'er dakikalık uzatmalarda da iki farkın değişmemesi halinde seri penaltı atışları tur atlayan tarafı belirleyecek.
Ev sahibi ekibin normal sürede turu geçmesi için üç ve üzeri farkla galip gelmesi gerekiyor.



Macaristan - Türkiye: Muhtemel 11'ler



ARDA VE MERİH DÖNDÜ, ORKUN CEZALI
A Milli Futbol Takımı'nda kart cezaları sona eren Arda Güler ve Merih Demiral, maçta görev yapabilecek.
Macaristan ile oynanan ilk maçta gördüğü kartla cezalı duruma düşen Orkun Kökçü ise rövanşta forma giyemeyecek.
Macaristan ile oynanan ilk karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Kaan Ayhan'ın durumu ise maç günü netlik kazanacak.

3 OYUNCU KADRODAN ÇIKARTILDI
A Milli Takım'da Mert Günok, Yunus Akgün ve son olarak Kaan Ayhan sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Kamp boyunca çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Mert Günok ve Yunus Akgün'ün tedavilerinin Macaristan ile oynanacak rövanş maçına yetişmeyeceği tespit edildiği için aday kadrodan çıkarılmalarına karar verildi.
Macaristan ile yapılan ilk maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen
Kaan Ayhan'ın tedavisinin rövanş karşılaşmasına yetişmeyeceği tespit edildiğinden, millî futbolcumuz aday kadrodan çıkarıldı.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, 639. MAÇINA ÇIKIYOR
UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 639'uncu müsabakaya çıkacak.
Türkiye, 102 yıllık tarihinde 353'ü resmi, 285'i özel toplam 638 maç oynayıp, biri hükmen 249 galibiyet, 150 beraberlik ve 239 yenilgi yaşadı.
Ay-yıldızlılar, 273'ü deplasmanda, 276'sı Türkiye'de, 89'u ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 873 gol attı, kalesinde 912 gol gördü.
Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 638 karşılaşmanın 554'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
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