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UEFA'dan görev! Uluslar Ligi Play-Off maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, yarın oynanacak İrlanda Cumhuriyeti-Bulgaristan maçında düdük çalacak.

Ekleme: 22.03.2025 - 14:43 Güncelleme: 22.03.2025 - 14:54 / Editör: Ozge Selin
Halil Umut Meler, 23 Mart 2025 Pazar günü İrlanda Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi Play-Off rövanş müsabakasını yönetecek.

İrlanda'nın Dublin şehrindeki Aviva Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.

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