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Kerem ve Orkun Portekiz basınında: 'Üç gollü galibiyette 'Benfica' ortaklığı'

İkili, önceki gün oynanan UEFA Uluslar Ligi play-off maçında Macaristan'a karşı A Milli Takım'ın üç golüne doğrudan katkı sağladı.

Ekleme: 21.03.2025 - 09:58 Güncelleme: 21.03.2025 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında A Milli Takım sahasında Macaristan'ı konuk etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı Ay-yıldızlılar 3-1 kazandı.

A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Orkun Kökçü, 69. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 73. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Orkun ve Kerem'in gollerinde asisti yapan isim Oğuz Aydın olurken İrfan Can'ın golünün pasını Kerem verdi.

Bu performans, ikilinin kulüp kariyerlerini sürdürdüğü Portekiz'de ses getirdi.

Kerem ve Orkun Portekiz basınında: 'Üç gollü galibiyette 'Benfica' ortaklığı'

"BENFICA ORTAKLIĞI"

A Bola gazetesinin haberinde, "Türkiye - Macaristan maçında parlayan Benfica oldu" denilerek, ikilinin formalarını terlettiği Portekiz ekibine atıf yapıldı.

"Türkiye, Uluslar Ligi yükselme/düşme play-off'unun ilk ayağında Macaristan'ı ağırladı ve 3-1 yendi. Bu büyük ölçüde Türklerin üç golünde doğrudan rol oynayan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Benfica ortaklığı sayesinde oldu" dendi.

Haberde ayrıca, Orkun Kökçü'nün gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşmesinden "Benfica için iyi haber" diye bahsedildi.

"ÖNE GEÇMEYE YARDIMCI OLDULAR"

Portekiz'den bir başka spor yayıncısı Record, Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü ikilisinin ortaya koyduğu performansın, A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan karşısında "öne geçirdiği" belirtildi.

Haberde maçın genel özetine yer verilirken, Orkun'un cezalı duruma düştüğü hatırlatıldı.

Kerem ve Orkun Portekiz basınında: 'Üç gollü galibiyette 'Benfica' ortaklığı'

"ŞOV YAPTILAR"

Orkun ve Kerem'in üç gole katkı sağladığı performansı gündeme getiren bir diğer spor sitesi Zerozero'ydu.

Haberlerinde, ikilinin performansından "Kökçü ve Aktürkoğlu, Türkiye'nin Macaristan galibiyetinde şov yaptı. Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Türkiye, Uluslar Ligi play-off ilk maçında Macaristan'ı 3-1 yendi. Her iki Benfica oyuncusu da maçta gol attı" ifadeleriyle bahsedildi.
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