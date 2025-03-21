Dries Mertens'ten Gazze paylaşımı

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Filistin topraklarında başlattığı zulüm bitmek bilmiyor.Kadın ve çocuk demeden binlerce masumu öldüren İsrail, saldırılarını yine artırdı.İsrail'in Filistin'e saldırıları sürerken Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Filistin'e destek paylaşımında bulundu.Mertens, Al Jazeera'nin paylaştığı videoyu kendi sosyal medya hesabından paylaştı.Söz konusu videoda "İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozmasından birkaç saat sonra 400'den fazla kişi öldürüldü. Kurbanların 183'ü çocuktu." ifadeleri yer aldı.Aynı videoda, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli bazı çocukların hikayeleri yer aldı.