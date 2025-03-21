  • USD: 37,85 - 37,92
  • EURO: 41,02 - 41,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

10 yıllık evlilik bitti! Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile Wanda Nara cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Gündemden düşmeyen ünlü çiftin, evliliği bitti.

Ekleme: 21.03.2025 - 12:50 Güncelleme: 21.03.2025 - 12:51 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Kızlarının annesi Wanda Nara'nın ihanetiyle sarsılan ünlü gölcü sonunda eski eşinden kurtuldu.

RESMEN AYRILDILAR

Nihayet, beklenen haber geldi. İtalyan Adnkronos gazetesinin haberine göre, Icardi ve Nara, evliliklerini resmen sonlandırdı.

Boşanma haberinin ardından, çiftin çocuklarının velayeti ve mal paylaşımı ile ilgili nasıl bir anlaşma yapacakları henüz bilinmiyor.

10 yıllık evlilik bitti! Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalrrr
Bahçeli'den Özgür Özel'e çağrı
MİT'ten flaş operasyon: Daltonlar Suç Örgütü'nün yöneticisi Ahmet Mustafa Timo yakalandı
Bakan Fidan'dan ateşkes mesajı! 'Ümidimiz barışa yönelik sürecin başlamasıdır'
İBB’de açık hava reklamcılığı üzerinden vurgun! Rüşvet paraları İBB Spor Genel Müdüründe toplanmış
Özgür Özel'in hukuk tanımazlığı devam ediyor! Çağrısını yineledi: Yıkın geçin!
İsmail Saymaz adliyeye sevk edildi: Ev hapsi istendi
Bakan Kacır paylaştı! Hedefe tam isabet
Valilikler açıkladı. O illerde eylem ve gösteri yasağı...
Alparslan Bayraktar açıkladı! '80 bin varile ulaştı'
Diploma iptali ilk değil! Ekrem İmamoğlu kararı sonrası akıllara geldi: O Bakan TBMM’den askere gitmişti
CHP'li İzmir'de kriz bitmiyor! İşçi temsilcileri masayı terk etti
İBB soruşturmasında gözaltı sayısı yükseliyor! Kritik isim yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 'provokatif paylaşımlar' açıklaması: 54 şüpheli yakalandı!
İstanbul’da bazı metro hatları ve raylı sistemlerin yönetimi İBB'den alındı
Katil İsrail'den 'ateşkes' itirafı
İhale karşılığı milyarlık villa! İmamoğlu ile Nuhoğlu arasındaki rüşvet çarkı deşifre oldu
Özgür Özel'in sokak çağrılarına sert tepki: Provokatörlerin oyununa gelmeyin
Özgür Özel'in skandal provokasyon çağrısının ardından sokaklar karıştı!.
'Polis öğrencilere plastik mermi sıktı' algısı da boşa düştü: Envanterde yok
2017'den bu yana ilk! O salgın görüldü...

2017'den bu yana ilk! O salgın görüldü...

Elon Musk protestoları büyüyor! Tesla sahiplerini...

Elon Musk protestoları büyüyor! Tesla sahiplerini...

Bu çiçek için tura katılıyorlar! Koparmanın cezası 557 bin TL

Bu çiçek için tura katılıyorlar! Koparmanın cezası 557 bin TL

Türkiye’nin en büyük gölü tehlike altında: Ciddi su kaybı yaşanıyor

Türkiye’nin en büyük gölü tehlike altında: Ciddi su kaybı yaşanıyor

X (Twitter) çöktü mü, neden açılmıyor? 20 Mart X (Twitter) erişim sorunundaki son durum

X (Twitter) çöktü mü, neden açılmıyor? 20 Mart X (Twitter) erişim sorunundaki son durum

Değeri 450 bin lira! Boş arazide bulundular

Değeri 450 bin lira! Boş arazide bulundular