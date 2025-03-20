Türkiye - Macaristan: Muhtemel 11'ler

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı konuk edecek.



RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Mücadele TV8'den canlı yayınlanacak.



Karşılaşmada Slovakya Futbol Federasyonu'ndan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.



RÖVANŞ 23 MART'TA MACARİSTAN'DA



Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Peter Kralovic olacak.



Bu karşılaşmanın rövanşı, 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.



Turu geçen ekip, UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele etme hakkını elde edecek.



MUHTEMEL 11'LER



Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız.



Macaristan: Dibusz, Balogh, Dardai, Orban, Nego, Nikitscher, Schafer, Nagy, Csoboth, Szoboszlai, Varga.



ARDA VE MERİH CEZALI



Ay-yıldızlı ekipte Arda Güler ve Merih Demiral kart cezaları nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.



İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü ise ilk maç öncesinde ceza sınırında bulunuyor.



Bu dört oyuncu İstanbul'daki mücadelede sarı kart görmeleri halinde rövanşta cezalı duruma düşecek.





MACARİSTAN İLE 16. MAÇ



A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda rakibi Macaristan ile tarihinde 16. kez karşı karşıya gelecek.



İki ülke A milli takımları arasında 8'i resmi ve 7'si özel olmak üzere oynanan 15 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 15 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süreçte 9 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.



Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 29 golle yanıt verdi.



SON MAÇ 1 YIL ÖNCE



İki ülke milli takımları arasındaki son karşılaşma geçen yıl oynandı. 22 Mart'ta Macaristan'da oynan özel maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.



İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmayı Macaristan, 48. dakikada Dominik Szoboszlai'nin penaltıdan attığı golle 1-0 galip tamamladı.



GALİBİYET SAYISI EŞİT



Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 8 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, Macaristan karşısında elde ettiği 4 galibiyetten 3'ünü resmi maçlarda elde etti. Resmi karşılaşmalarda rakibine 3 kez yenilen ay-yıldızlı ekip, 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.



1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı.



2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi.



2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Budapeşte'te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye'ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi.



İki takım arasında 3 Eylül 2020'de İstanbul'da oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasını ise Macaristan 1-0 kazandı.



UEFA Uluslar Ligi'nde 18 Kasım 2020'de deplasmanda oynanan karşılaşmayı da Macaristan 2-0 galip tamamladı.



FARKLI GALİBİYET



Türkiye, 97 yıllık tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birini, rakibi Macaristan karşısında aldı.



Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul yapılan özel maçta Macaristan'a 6-0 yenildi.



3 İSİM İLK KEZ KADRODA



A Milli Takım aday kadrosunda üç oyuncu ilk kez yer buldu.



Savunma oyuncuları Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin ile orta sahada görev alan Demir Ege Tıknaz ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.

