Trabzonspor'da Banza yoksa o var! Fatih Tekke kararını verdi

Trabzonspor, milli ara sonrası Göztepe'yi konuk edecek. Bordo-mavili takım, rakibini mağlup ederek üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Fırtına'da Simon Banza cezası sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Fatih Tekke, başarılı futbolcunun yerine Danylo Sikan'a görev verecek. İşte detaylar...

Başakşehir'i yenerek kendine gelen Trabzonspor, milli aradan sonra üst sıraları zorlayan Göztepe karşısına çıkacak.



Bu sezon 17 golle skor yükünü çeken Simon Banza'nın sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyeceği maçta bordo-mavili ekip, ileri uca Danylo Sikan'ı yerleştirmeyi planlıyor.



TEKRAR FORVETE GEÇİYOR



Ara transfer döneminde kadroya katılan Ukraynalı yıldız, geldiğinden bu yana sol kanatta forma giyiyordu. Bir önceki ekibi Shakhtar Donetsk'te santrfor olarak görev yapan genç oyuncu, bu mücadelede bir anlamda gerçek görev yerine dönmüş olacak.



FATİH TEKKE GÜVENİYOR



Fırtına'nın başında çıkacağı ikinci maçını da kazanmak isteyen teknik direktör Fatih Tekke'nin, genç oyuncunun potansiyeline güvendiği öğrenildi.