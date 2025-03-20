Sevilla'da Marcao krizi! Bedavaya bile razılar
Sevilla'da Marcao krizi patlak verdi. Süre almakta zorlanan ve ayrılığa yanaşmayan Marcao, İspanyol ekibinin elini kolunu bağladı. Sevilla'nın Marcao'yu bedavaya göndermeye bile razı olduğu belirtildi.
Marcao, 2022-23 sezonu başında Galatasaray'dan Sevilla'ya bonuslar dahil 15 milyon euroya transfer olmuştu.
GÖZDEN ÇIKARILDI
İspanyol ekibinin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Marcao, Sevilla'da beklentilerin oldukça altında kaldı. Sık yaşadığı sakatlıklar ve formsuzluğu nedeniyle düzenli forma şansı bulamayan Marcao, Sevilla'da gözden çıkarıldı.
AYRILMAYA NİYETİ YOK
İspanyol basınında yer alan habere göre Sevilla aylardır Marcao'nun takımdan ayrılmasını istemesine karşın Brezilyalı stoper buna yanaşmadı.
SEVILLA BÜYÜK ZARARA BİLE RAZI
Sevilla'nın, takımın en fazla kazanan isimleri arasında yer alan Marcao'yu neredeyse bedavaya elden çıkarmaya dahi razı olacağı haber detayında yer aldı.
SADECE 5 DAKİKA OYNADI
Marcao bu sezon ligde son 16 maçta sadece 5 dakika süre alabildi. 28 yaşındaki stoperin Sevilla ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
GÖZDEN ÇIKARILDI
İspanyol ekibinin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Marcao, Sevilla'da beklentilerin oldukça altında kaldı. Sık yaşadığı sakatlıklar ve formsuzluğu nedeniyle düzenli forma şansı bulamayan Marcao, Sevilla'da gözden çıkarıldı.
AYRILMAYA NİYETİ YOK
İspanyol basınında yer alan habere göre Sevilla aylardır Marcao'nun takımdan ayrılmasını istemesine karşın Brezilyalı stoper buna yanaşmadı.
SEVILLA BÜYÜK ZARARA BİLE RAZI
Sevilla'nın, takımın en fazla kazanan isimleri arasında yer alan Marcao'yu neredeyse bedavaya elden çıkarmaya dahi razı olacağı haber detayında yer aldı.
SADECE 5 DAKİKA OYNADI
Marcao bu sezon ligde son 16 maçta sadece 5 dakika süre alabildi. 28 yaşındaki stoperin Sevilla ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.