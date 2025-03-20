Beşiktaş 2 oyuncusuyla ilgili çıkan haberleri yalanladı

Beşiktaş, Elan Ricardo ve Ernest Muçi'yle ayrılık kararı alındığına dair basında çıkan iddiaları yalanladı. Beşiktaş şu anda hiçbir futbolcularıyla ilgili tasarruflarının bulunmadığını yineledi.

Beşiktaş'tan basında çıkan bazı haberlere bir kez daha yalanlama geldi.



Daha önce kadro dışı iddialarını yalanlayan siyah-beyazlılar, bu kez de Elan Ricardo ve Ernest Muçi ile yolların ayrılacağına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



"MANİPÜLATİF HABERLERE İTİBAR ETMEYİN"



Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Daha önce yapmış olduğumuz açıklamalarda da belirtmiş olduğumuz üzere hiçbir futbolcumuzla ilgili olarak şu anda bir tasarrufumuz bulunmamaktadır. Bu konuda ısrarla yapılan manipülatif haberlerle ilgili takdiri kamuoyuna bırakıyor, taraftarlarımızdan masa başında kurgulanmış haberlere itibar etmemelerini bir kez daha rica ediyoruz" denildi.