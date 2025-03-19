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Kadro dışı bekleniyordu! Mourinho yıldız isim için kararını verdi

Fenerbahçe'de Rangers maçı kadrosuna alınmayan ve Jose Mourinho ile gerilim yaşayan Allan Saint-Maximin için Portekizli teknik adam kararını verdi.

Ekleme: 19.03.2025 - 12:01 Güncelleme: 19.03.2025 - 12:02 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, milli araya üzgün girmişti.

Sarı-lacivertlilerde bir süredir forma şansı bulamayan Allan Saint-Maximin ile teknik direktör Jose Mourinho arasında Rangers karşılaşması öncesinde gerilim yaşanmış ve mücadelenin ardından Fransız oyuncunun kadro dışı bırakılacağı yüksek sesle dile getirilmişti.

Kadro dışı bekleniyordu! Mourinho yıldız isim için kararını verdi

KADRO DIŞI BIRAKILMASI GÜNDEMDE DEĞİL

Takvim'in haberine göre, Maximin'i UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Rangers rövanşı ve Süper Lig'deki Samsunspor maçının kadrosuna almayan Mourinho, 28 yaşındaki futbolcuyu kadro dışı bırakmak istemiyor ancak mecbur kalmadıkça da forma şansı vermeyi düşünmüyor.

Kadro dışı bekleniyordu! Mourinho yıldız isim için kararını verdi

"SON 3 AYDA 4 GÜN ÜST ÜSTE ANTRENMAN YAPMADI"

Mourinho, Fransız futbolcuyla ilgili "Son 3 ayda hiçbir dönemde 4 gün üst üste antrenman yapmadı. Kendi çalıştığı insanlar illegal şekilde bazı dataları sizinle paylaştı. Manipülasyona sebep olan datalardı. Kendisi oynayacak durumda değil." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 resmi maça çıkan Maximin, 3 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

Maximin'in kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve Al Ahli'ye geri dönecek.
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