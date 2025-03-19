Kadro dışı bekleniyordu! Mourinho yıldız isim için kararını verdi

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, milli araya üzgün girmişti.Sarı-lacivertlilerde bir süredir forma şansı bulamayan Allan Saint-Maximin ile teknik direktör Jose Mourinho arasında Rangers karşılaşması öncesinde gerilim yaşanmış ve mücadelenin ardından Fransız oyuncunun kadro dışı bırakılacağı yüksek sesle dile getirilmişti.Takvim'in haberine göre, Maximin'i UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Rangers rövanşı ve Süper Lig'deki Samsunspor maçının kadrosuna almayan Mourinho, 28 yaşındaki futbolcuyu kadro dışı bırakmak istemiyor ancak mecbur kalmadıkça da forma şansı vermeyi düşünmüyor.Mourinho, Fransız futbolcuyla ilgili "Son 3 ayda hiçbir dönemde 4 gün üst üste antrenman yapmadı. Kendi çalıştığı insanlar illegal şekilde bazı dataları sizinle paylaştı. Manipülasyona sebep olan datalardı. Kendisi oynayacak durumda değil." ifadelerini kullanmıştı.Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 resmi maça çıkan Maximin, 3 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.Maximin'in kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve Al Ahli'ye geri dönecek.