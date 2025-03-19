Galatasaray'ın çılgın Osimhen planı! 'Evet' dediği an operasyon başlayacak

Galatasaray, sezon sonu kiralık sözleşmesi bitecek olan Osimhen'in bonservisini almak için planını hazırladı. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun kalmak için yeşil ışık yakması durumunda kolları sıvayacak.

Süper Lig'de topladığı 71 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde yer alan Galatasaray'da sezonun yıldızı Victor Osimhen için seferberlik ilan edildi.



Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Nijeryalı yıldıza Avrupa devleri talip olurken Napoli'nin 75 milyon euroluk satın alma opsiyonunda indirime gitmemesi üzerine Galatasaray yönetiminin de planını yaptığı öğrenildi.



DURSUN ÖZBEK KESENİN AĞZINI AÇACAK



Her fırsatta Galatasaray'da çok mutlu olduğunu ifade eden Osimhen, Sarı-kırmızılı takımın projesini kabul eder ve "Evet" derse Başkan Dursun Özbek de kesenin ağzını açacak.



FORMA SPONSORLUĞU KAYNAK OLACAK



Sabah'ın haberine göre, Dursun Özbek ve ekibi yeni sezondan itibaren geçerli olmak üzere yeni bir forma sponsorluğu (Turkcell olduğu konuşuluyor) anlaşmasına imza atacak.



Bu sponsorluktan 5 sezon için en az 50 milyon euro gelir elde etmesi beklenen Galatasaray, hem sponsorluk geliri hem bazı yöneticilerin desteği hem de taraftarlara yapılacak forma kampanyası ile Osimhen'in bonservisini kasaya koymayı hedefliyor.



Osimhen'in ismi şu sıralar Barcelona, Manchester United, Chelsea, Arsenal, PSG gibi devler ile de anılıyor.