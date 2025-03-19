A Milli Takım'ın 'A Ligi' yolundaki rakibi Macaristan!

A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turu ilk maçında yarın saat 20.00'de Macaristan'ı konuk edecek.

2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'nde play-off ve çeyrek final ilk maçları 20 Mart Perşembe günü oynanacak.



Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda yarın play-off turunda 8, çeyrek finallerde ise 4 karşılaşma yapılacak.



A Ligi'ne yükselme mücadelesi veren A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turu ilk maçında yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Macaristan'ı konuk edecek.



RÖVANŞ PAZAR GÜNÜ



Rövanş maçlarının 23 Mart Pazar günü oynanacağı ligin A/B play-off turunda galip gelenler A Ligi'ne yükselecek, kaybeden ekipler ise yoluna B Ligi'nde devam edecek. B/C play-off eşleşmelerinde kazanan takımlar adlarını B Ligi'ne yazdıracak, kaybeden ülkeler ise C Ligi'nde yer alacak.



Play-off turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:



- A/B play-off



20.00 Türkiye-Macaristan



22.45 Avusturya-Sırbistan



22.45 Ukrayna-Belçika



22.45 Yunanistan-İskoçya



- B/C play-off



20.00 Ermenistan-Gürcistan



22.45 Bulgaristan-İrlanda



22.45 Kosova-İzlanda



22.45 Slovakya-Slovenya



Çeyrek finaller



Ligde çeyrek final ilk maçlarının programı (TSİ) şu şekilde:



22.45 Danimarka-Portekiz



22.45 Hırvatistan-Fransa



22.45 Hollanda-İspanya



22.45 İtalya-Almanya



Hollanda ile İspanya arasındaki eşleşmenin galibi, Türkiye, Gürcistan ve Bulgaristan'ın bulunduğu 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'na dahil olacak.



Rövanş karşılaşmalarının ardından tur atlayan 4 takım, Haziran 2025'teki UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde şampiyonluk mücadelesi verecek.