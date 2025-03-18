İspanyol basınında gündem Arda Güler

İspanyol basını, Arda Güler için milli maçların bir fırsat olduğunu duyurdu. Mundo Deportivo'da yer alan haberde, Arda'nın milli maçlarda sergileyeceği performansla Carlo Ancelotti'ye mesaj gönderebileceği yazıldı.

Real Madrid forması giyen Arda Güler, İspanya'da gündemden düşmüyor.



İspanya'dan Mundo Deportivo, liglere milli maçlar nedeniyle ara verilmesinin ardından genç yıldız için bu aranın bir fırsat olabileceğini gündeme getirdi.



İSPANYOLLAR YAZDI: ARDA, PERFORMANSIYLA MESAJ GÖNDEREBİLİR



Mundo Deportivo'da yer alan haberde, Real Madrid'de bu sezon geri planda kalan Arda Güler ve Endrick gibi isimlerin, milli maçlarda sergileyeceği performansla teknik direktör Carlo Ancelotti'ye mesaj gönderebileceği ifade edildi.



Arda Güler'in A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynayacağı maçlarda ilk 11'de forma giymesinin beklendiği vurgulandı.



3 GOL 5 ASİSTLİL PERFORMANS



Arda Güler bu sezon Real Madrid forması altına 30 maçta süre buldu.



20 yaşındaki Güler, bu karşılaşmalarda ise 3 gol attı ve 5 asist yaptı.



