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Mourinho yeni sezonda onu bekliyor! Forması hazır

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar devam ediyor. Mourinho ile ikinci sezonuna hazırlanan Kanarya'da, yeni sezon kadrosu da şekillenmeye başladı. Portekizli teknik adam, yıldız ismin yerini şimdiden hazırladı. İşte o isim ve detaylar...

Ekleme: 17.03.2025 - 10:43 Güncelleme: 17.03.2025 - 10:48 / Editör: Ozge Selin
Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe, sahasında Samsunspor ile berabere kalarak kan kaybetti.

28. haftası geride kalan ligde sarı lacivertliler maç eksiği ile ezeli rakibi Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kaldı.

Mourinho yeni sezonda onu bekliyor! Forması hazır

KADIKÖY SERİSİ BİTTİ

Fenerbahçe, Kadıköy'de ligde 9 maçlık galibiyet serisini sürdüremedi.

Bu sezon evinde son puan kaybını Galatasaray karşısında yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra sırasıyla Bodrum FK, Sivasspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'u mağlup etmeyi başarmıştı.

İÇ SAHADA İLK

Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez bir iç saha mücadelesinde gol atmayı başaramadı.

Şu ana dek evinde 12 lig müsabakasına çıkan sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakaların tamamında en az 1 gol atmayı başarmıştı.

Mourinho yeni sezonda onu bekliyor! Forması hazır

DİKKAT ÇEKEN RAKAM

Süper Lig'de sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe için dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon ligin ilk 5 sırasında yer alan Galatasaray, Samsunspor, Eyüpspor ve Beşiktaş'ı mağlup edemedi.

LIVAKOVIC GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Dominik Livakovic, Samsunspor maçında ilk 11'de yer aldı.

Hırvat file bekçisi, Samsunspor maçından önce son olarak Konyaspor maçında görev yapmıştı. Livakovic, 62 gün sonra ilk 11'e geri döndü.

Mourinho yeni sezonda onu bekliyor! Forması hazır

MAÇ SONU TARTIŞMA

Fenerbahçe - Samsunspor maçının ardından kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Maçın bitiş düdüğü sonrası Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ile Samsunspor'dan Marc Bola, tartışma yaşadı.

İki takım futbolcuları araya girdi ve tartışmanın büyümesine engel oldu.

Tartışmanın ardından güvenlik güçleri de sahaya girdi ve önlem aldı.

ARDA GÜLER KADIKÖY'DE

Fenerbahçe'nin Samsunspor'u ağırladığı maçta Arda Güler de yer aldı.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu, Fenerbahçe'nin sahasında oynadığı maçı tribünden takip etti.

Öte yandan Persepolis forması giyen Serdar Dursun da mücadeleyi stadyumda takip etti.

Mourinho yeni sezonda onu bekliyor! Forması hazır

ŞAMPİYONLUK SORUSUNA YANIT

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mourinho, "Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansının kaldığını düşünüyor mu?" sorusuna, "Evet. Şampiyonluk şansımız devam ediyor." yanıtını verdi.

CENK TOSUN AÇIKLAMASI

Mourinho, Japonya'dan Urawa Red Diamonds'a transferi gündeme gelen Cenk Tosun için gelen soruya da cevap verdi.

Portekizli teknik adam, "Cenk'i çok fazla kullanmadım. Elimizdeki 4. forvet oyuncusu. Elimizde Nesyri, Dzeko, Talisca var. Onu acil durumlar için sahaya sürdüm. Aynı anda 4 santrforla oynayamam. Maçın son bölümünde Kahveci, Nesyri, Dzeko, Sebastian ve Oğuz ile oynadık. Cenk 4. santrfor, iyi bir insan ve iyi bir profesyonel. Burada oynadığından daha çok oynayacağı bir yere gidecektir. İyi bir insan ve iyi bir profesyonel olduğu için bu kararında kendisini durduramam." dedi.

Mourinho yeni sezonda onu bekliyor! Forması hazır

MAXIMIN'E KAPILAR KAPANDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldıkları maç sonrası Allan Saint-Maximin için gelen soruya çarpıcı bir cevap verdi.

"Saint-Maximin sezon içinde çok şans buldu. Son 3 ayda hiçbir dönem yok ki 4 gün üst üste antrenman yapsın. Hiç olmadı.

Kendi çalıştığı insanlar illegal bir şekilde dataları sizlerle paylaştı, bence manipülasyona sebep olan datalardı. 10 Mart'ta Rangers maçı öncesi taktiksel antrenman yaptık. O antrenmanda en çok koşan bendim. Bütün oyunculardan daha çok mesafe sarf ettim. O antrenmanın amacı eğitim amaçlıydı. Oyunculara pozisyonel olarak nasıl pozisyon almalarını gösterdiğimiz, fiziksel yük anlamında düşüktü. Orada en çok mesafe kat eden kişi bendim. Aynı gün Maximin, bireysel çalışma yaptı. Tabii ki öyle bir çalışma yaptığı için daha çok antrenman yüküne sahip olması datalarda normal.

Birlikte çalıştığı insanların bu iç bilgileri sizle paylaşması illegal. Bu manipülasyon...

Kendisi oynayacak durumda değil. İstediği fotoğrafı paylaşsın. İstiyorsa photoshop yapsın, karın kası yapsın. Kendisi antrenman yapmıyor. İstikrarlı idman yapmayınca oynayacak durumda olmayacaktır."

Mourinho yeni sezonda onu bekliyor! Forması hazır

OOSTERWOLDE BEKLENİYOR

Fenerbahçe'de ilk Samsunspor maçından sonra sakatlanan ve sezonu kapatan Jayden Oosterwolde, Mourinho'nun vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu.

Gelecek sezon için şimdiden kadro çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de, Hollandalı savunmacının yeri şimdiden hazır.

Jose Mourinho'nun gelecek sezon Skriniar'ın durumuna göre savunma 3'lüsünde; Diego Carlos, Skriniar ve Jayden Oosterwolde'yi oynatmak istediği öğrenildi.
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