Beşiktaş'tan kadro dışı iddialarına açıklama geldi

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sahasında 10 kişi kalan Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup olan Beşiktaş, bu hafta da deplasmanda 9 kişi kalan Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.Yaşanan mağlubiyetlerin Beşiktaş'ta, Galatasaray derbisi öncesi radikal kararlar alınacağı öne sürüldü.Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda bazı isimlere mağlubiyet ve performans faturası kesileceği iddia edildi.Bu hafta içinde yapılacak toplantılar sonrası Alex Oxlade-Chamberlain, Ciro Immobile ve Joao Mario'nun kadro dışı bırakılacağı ortaya atıldı.Ortaya atılan iddia sonrası Beşiktaş'tan bir açıklama geldi.Siyah-beyazlı kulüp konuyla ilgili iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Yazılı ve görsel basınla, sosyal medyada birçok futbolcumuzun kadro dışı bırakılacağı ve sezon sonunda birçoğuyla yollarımızın ayrılacağı iddiasıyla yayımlanan haberler tamamen asılsızdır."Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile oynayacağımız maçlar öncesinde masa başında kurgulanarak servis edilen haberleri manidar bulduğumuzu ifade eder, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan bu tür haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."