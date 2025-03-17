Beşiktaş'tan kadro dışı iddialarına açıklama geldi
9 kişi kalan Konyaspor'a karşı kazanamayan Beşiktaş'ta teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in 3 futbolcuyu kadro dışı bırakma kararı aldığı iddia edildi. Açıklama yapan siyah beyazlılar bu iddiaları yalanladı.
Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sahasında 10 kişi kalan Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup olan Beşiktaş, bu hafta da deplasmanda 9 kişi kalan Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Yaşanan mağlubiyetlerin Beşiktaş'ta, Galatasaray derbisi öncesi radikal kararlar alınacağı öne sürüldü.
'MAĞLUBİYETLERİN FATURASI O ÜÇLÜYE KESİLECEK' İDDİASI
Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda bazı isimlere mağlubiyet ve performans faturası kesileceği iddia edildi.
Bu hafta içinde yapılacak toplantılar sonrası Alex Oxlade-Chamberlain, Ciro Immobile ve Joao Mario'nun kadro dışı bırakılacağı ortaya atıldı.
Ortaya atılan iddia sonrası Beşiktaş'tan bir açıklama geldi.
"İDDİALAR ASILSIZ"
Siyah-beyazlı kulüp konuyla ilgili iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yazılı ve görsel basınla, sosyal medyada birçok futbolcumuzun kadro dışı bırakılacağı ve sezon sonunda birçoğuyla yollarımızın ayrılacağı iddiasıyla yayımlanan haberler tamamen asılsızdır."
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile oynayacağımız maçlar öncesinde masa başında kurgulanarak servis edilen haberleri manidar bulduğumuzu ifade eder, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan bu tür haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."
Yaşanan mağlubiyetlerin Beşiktaş'ta, Galatasaray derbisi öncesi radikal kararlar alınacağı öne sürüldü.
'MAĞLUBİYETLERİN FATURASI O ÜÇLÜYE KESİLECEK' İDDİASI
Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda bazı isimlere mağlubiyet ve performans faturası kesileceği iddia edildi.
Bu hafta içinde yapılacak toplantılar sonrası Alex Oxlade-Chamberlain, Ciro Immobile ve Joao Mario'nun kadro dışı bırakılacağı ortaya atıldı.
Ortaya atılan iddia sonrası Beşiktaş'tan bir açıklama geldi.
"İDDİALAR ASILSIZ"
Siyah-beyazlı kulüp konuyla ilgili iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yazılı ve görsel basınla, sosyal medyada birçok futbolcumuzun kadro dışı bırakılacağı ve sezon sonunda birçoğuyla yollarımızın ayrılacağı iddiasıyla yayımlanan haberler tamamen asılsızdır."
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile oynayacağımız maçlar öncesinde masa başında kurgulanarak servis edilen haberleri manidar bulduğumuzu ifade eder, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan bu tür haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."