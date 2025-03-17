  • USD: 36,54 - 36,60
  • EURO: 39,68 - 39,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Beşiktaş'ta yıldız ismin bileti kesildi! Yerine gelecek isim belli oldu...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor ile karşılaştı. Siyah-beyazlı takım, 9 kişi kalan rakibine 1-0 mağlup olarak ağır bir yara aldı. Geçtiğimiz hafta sahasında Gaziantep FK'ya da mağlup olan Kartal, flaş bir karar aldı. Yıldız ismin bileti kesilirken, yerine gelecek isim de belli oldu. İşte detaylar...

Ekleme: 17.03.2025 - 09:34 Güncelleme: 17.03.2025 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım, 9 kişi kalan rakibine 1-0 mağlup olarak ağır bir yara aldı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ MAĞLUBİYET!

Siyah-beyazlı takım, geçtiğimiz hafta da Gaziantep FK'ye mağlup olmuştu. Kartal, Ole Gunnar solskjaer ile üst üste ikinci mağlubiyetini yaşadı.

EKSİK KALAN RAKİPLERİ YENEMEDİ

Beşiktaş, Konyaspor 9 kişi kalmasına rağmen galip gelmeyi başaramadı. Siyah-beyazlı takım, Geçtiğimiz hafta da 10 kişi kalan Gaziantep FK'yi yenemedi.

FUTBOLCULARA TEPKİ!

Beşiktaş taraftarları alınan mağlubiyetler sonrası birçok oyuncuya tepki gösterdi.

YILDIZ İSMİN BİLETİ KESİLDİ!

Kartal, tüm bu gelişmelerin ardından gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Siyah-beyazlılar, istenen performansı bir türlü sahaya yansıtamayan Arthur Masuaku ile yollarını ayırma kararı aldı.

Beşiktaş, tecrübeli sol bekin yerine gelecek ismi de şimdiden belirledi.

Beşiktaş'ta yıldız ismin bileti kesildi! Yerine gelecek isim belli oldu...

FLAŞ CACACE İDDİASI

Beşiktaş'ın, Serie A'da Empoli forması giyen 24 yaşındaki sol bek Liberato Cacace ile ilgilendiği ileri sürüldü.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; siyah-beyazlılar yaz transfer döneminde Empoli'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Kariyerine Avustralya Ligi'nde başlayan Yeni Zelandalı futbolcu, 1 sezonluk Belçika macerasının ardından, son 4 yıldır İtalya'da oynuyor.

Başarılı oyuncu bu sezon Empoli formasını toplam 29 kez giydi.

24 yaşındaki sol bek Liberato Cacace bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Arthur Masuaku ise Beşiktaş formasını bu sezon 37 kez giydi. Yıldız oyuncu 1 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş'ta yıldız ismin bileti kesildi! Yerine gelecek isim belli oldu...
CHP'li belediyeye ihale tepkisi! Keyfe keder iptalin bedeli 110 milyon lira: 5 bin 500 öğrenciyi susuz bıraktı
KKTC'de tarihi karar! Ortaokullarda uygulanan başörtüsü yasağını kaldıracak yeni adım
Kuzey Makedonya’daki gece kulübü faciasında yeni detaylar
Siyonist zulme isyan büyüyor! Binlerce kişi ABD sokaklarında eylem yaptı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: 145 bin 639 Suriyeli ülkesine döndü
Ekrem İmamoğlu’nun diploma skandalını ortaya çıkarmıştı: Ozan Özcan’a 'Testereyle keseriz' mesajı atan iki şüpheli yakalandı!
ABD'den net mesaj! Saldırılar devam edecek
Ticaret Bakanlığı açıkladı! 10 il 1 milyar doların üzerinde...
4 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 79 kişi yakalandı
Devlet Bahçeli: Terörle varılacak hiçbir menzil yoktur
1 haftada yaklaşık 3,8 milyon araç denetlendi
İbrahim Yumaklı: Mersin Anıtlı Barajı’nın yapım sözleşmesi imzalandı
Kuzey Makedonya'da gece kulübünde yangın
İki ayda gümrüklerde 8,1 milyar liramık eşya ve uyuşturucu ele geçirildi
CHP’li sabıkalı belediyede yeni skandal! Arsaları böyle peşkeş çektiler
Devlet himayesindeki çocuklarla iftar! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Güler'den net mesaj! 'Terör örgütü koşulsuz silahlarını teslim etmelidir'
Bakan Göktaş tarih verdi! 16 yaş altına sosyal medya düzenlemesi yolda
ABD'nin gizli listesi ifşa oldu! 43 ülkenin adı geçti: Yeşil Kart sahipleri ne yapacak
Trafikte yeni dönem! Alkol kilidi düzeni yolda
Meteoroloji yeni hava durumu raporu! İstanbul'da sıcaklık 22 derece birden düşecek

Meteoroloji yeni hava durumu raporu! İstanbul'da sıcaklık 22 derece birden düşecek

ChatGPT geliştiricisi OpenAI, Çin merkezli tüm yapay zekaların yasaklanmasını istiyor

ChatGPT geliştiricisi OpenAI, Çin merkezli tüm yapay zekaların yasaklanmasını istiyor

Samsung'dan oyunculara özel yeni uygulama: Game Booster+

Samsung'dan oyunculara özel yeni uygulama: Game Booster+

Facebook ve Instagram'da yeni dönem: Topluluk notları geliyor

Facebook ve Instagram'da yeni dönem: Topluluk notları geliyor

Kuyumculara yeni yasak! Karar Resmi Gazete'de

Kuyumculara yeni yasak! Karar Resmi Gazete'de

Yasak başladı! 15 Haziran'a kadar sürecek

Yasak başladı! 15 Haziran'a kadar sürecek