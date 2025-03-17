Beşiktaş'ta yıldız ismin bileti kesildi! Yerine gelecek isim belli oldu...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor ile karşılaştı. Siyah-beyazlı takım, 9 kişi kalan rakibine 1-0 mağlup olarak ağır bir yara aldı. Geçtiğimiz hafta sahasında Gaziantep FK'ya da mağlup olan Kartal, flaş bir karar aldı. Yıldız ismin bileti kesilirken, yerine gelecek isim de belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım, 9 kişi kalan rakibine 1-0 mağlup olarak ağır bir yara aldı.ÜST ÜSTE İKİNCİ MAĞLUBİYET!Siyah-beyazlı takım, geçtiğimiz hafta da Gaziantep FK'ye mağlup olmuştu. Kartal, Ole Gunnar solskjaer ile üst üste ikinci mağlubiyetini yaşadı.EKSİK KALAN RAKİPLERİ YENEMEDİBeşiktaş, Konyaspor 9 kişi kalmasına rağmen galip gelmeyi başaramadı. Siyah-beyazlı takım, Geçtiğimiz hafta da 10 kişi kalan Gaziantep FK'yi yenemedi.FUTBOLCULARA TEPKİ!Beşiktaş taraftarları alınan mağlubiyetler sonrası birçok oyuncuya tepki gösterdi.YILDIZ İSMİN BİLETİ KESİLDİ!Kartal, tüm bu gelişmelerin ardından gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.Siyah-beyazlılar, istenen performansı bir türlü sahaya yansıtamayan Arthur Masuaku ile yollarını ayırma kararı aldı.Beşiktaş, tecrübeli sol bekin yerine gelecek ismi de şimdiden belirledi.FLAŞ CACACE İDDİASIBeşiktaş'ın, Serie A'da Empoli forması giyen 24 yaşındaki sol bek Liberato Cacace ile ilgilendiği ileri sürüldü.İtalyan basınında yer alan haberlere göre; siyah-beyazlılar yaz transfer döneminde Empoli'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.Kariyerine Avustralya Ligi'nde başlayan Yeni Zelandalı futbolcu, 1 sezonluk Belçika macerasının ardından, son 4 yıldır İtalya'da oynuyor.Başarılı oyuncu bu sezon Empoli formasını toplam 29 kez giydi.24 yaşındaki sol bek Liberato Cacace bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.Arthur Masuaku ise Beşiktaş formasını bu sezon 37 kez giydi. Yıldız oyuncu 1 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.