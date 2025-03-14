TFF'den Beşiktaş'ı çıldırtacak derbi kararı! 3 isim öne çıkıyor

TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisine Türk hakem atamaya hazırlanıyor. Dev maçı yönetmek için 3 hakemin öne çıktığı iddia edildi.

TFF'nin Galatasaray - Fenerbahçe maçına Sloven hakem Slavko Vincic'i atamasının ardından Beşiktaş, kendi oynayacağı derbilere de Vincic'i istediğini açıklamıştı.



Son gelen haberlere göre; TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisine Türk hakem atamaya hazırlanıyor.



Sabah'ta yer alan habere göre, dev maçta Türk bir hakem görev yapacak. Dev karşılaşma için 3 hakemin öne çıktığı öne sürüldü.



Beşiktaş-Galatasaray maçını yönetecek adayların Halil Umut Meler, Atilla Karaoğlan ve Ali Şansalan olduğu belirtildi.



