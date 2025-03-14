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Beyaz Gazete
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Rangers-Fenerbahçe maçı Avrupa'da gündem oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers'a deplasmanda seri penaltı atışları sonrası elendiği mücadele Avrupa basınında geniş yankı buldu.

Ekleme: 14.03.2025 - 09:47 Güncelleme: 14.03.2025 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Rangers ile oynadığı ilk maçtan 3-1'lik skorla mağlup ayrılan Fenerbahçe, ikinci maçta 2-0'lık skorla maçı önce uzatmaya götürdü.

Uzatmalarda gol sesi çıkmayınca penaltı vuruşlarına geçildi.

Penaltı vuruşlarında 3-2'lik skorla kaybeden Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti.

Karşılaşmanın ardından Avrupa'da manşetler peş peşe atıldı.

İşte Avrupa basınından Fenerbahçe manşetleri...

'BUTLAND'IN KAHRAMANLIĞI RANGERS'I ÇEYREK FİNALE TAŞIDI'

BBC: Jack Butland'ın penaltılarda gösterdiği kahramanlık, Rangers'ı UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale taşıdı.

'MOURİNHO, HAKEM VE UEFA'YA SALDIRI BAŞLATTI'

TNT: Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a penaltılarla elenmesinin ardından hakem Espen Eskas'a sert sözlerle saldırdı.

Mourinho, hakem Eskas'ın 'küstah' olduğunu öne sürerken, bu sezon takımı aleyhine verilen kararların 2023 UEFA Avrupa Ligi Finali'ndeki davranışlarının bir sonucu olabileceğini ima etti.

'RANGERS, MOURİNHO'YU DEVİRDİ'

AS: Rangers, penaltılara giden maçta Mourinho'nun Fenerbahçe'si karşısında galip ayrıldı. Ancak Mourinho'nun takımları küçümsenemez. İlk maçtaki avantaj iki gol olsa bile. Fenerbahçe de Glasgow deplasmanında bunu gösterdi.

'PENALTILAR, MOURİNHO'YU AVRUPA'DAN ELEDİ'

Marca: Mourinho'nun Fenerbahçe'si, geri dönüşe çok yaklaşmışken dramatik penaltı atışları sonucu Avrupa Ligi'nden elendi.

'RANGERS, BUTLAND'IN KAHRAMANLIĞIYLA ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ'

SkySports: 'Ibrox'taki gergin gecede Rangers, Jack Butland'ın penaltı kahramanlığıyla Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.'

Rangers-Fenerbahçe maçı Avrupa'da gündem oldu

'MOURİNHO 'KÜSTAH' HAKEME YÜKLENDİ'

Independent: 'Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin Rangers' elenmesi sonrası 'küstah' hakeme yüklendi.'

Rangers-Fenerbahçe maçı Avrupa'da gündem oldu

'MOURİNHO FENERBAHÇE'NİN 3 PENALTISININ VERİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ'

The Sun: 'Öfkeli Mourinho, Rangers maçı sonrası hakemlerin Fenerbahçe'nin 3 penaltısını vermediğini söyledi. Maç sırasında kart gören Portekizli, hakemi de 'kibirli' olarak nitelendirdi.'

Rangers-Fenerbahçe maçı Avrupa'da gündem oldu
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