Galatasaray-Antalyaspor! Muhtemel 11'ler

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bugün sahasında Onvo Antalyaspor'u ağırlayacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak.



Süper Lig'de çıktığı 26 müsabakada 21 galibiyet, 5 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 68 puan topladı. Yoluna namağlup devam eden Galatasaray, bir maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde yer alıyor.



GALATASARAY-ANTALYASPOR



MUHTEMEL 11'LER



GALATASARAY: Muslera, Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Alvaro Morata, Barış Alper, Osimhen.



ANTALYASPOR: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Kaluzinski, Erdal Rakip, Larsson, Safuri, Van de Streek, Samudio.



STAT: Rams Park

HAKEM: Ozan Ergün

SAAT: 20.30

YAYIN: BeIN Sports 1



Hedef çift haneli fark görmek



Sarı-kırmızılı ekip, yarınki müsabakayı kazanarak maç fazlasıyla da olsa takipçisi Fenerbahçe ile 10 puanlık fark yakalamak istiyor.



Galatasaray, yarınki karşılaşmada galibiyetle ayrılması durumunda puanını 71'e çıkarak. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde galip gelmesi durumunda şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2 maç fazlasıyla 10'a çıkaracak.



Okan Buruk'un öğrencileri, çift haneli farkla 16 Mart Pazar günü sezonun flaş takımlarından Reeder Samsunspor'u konuk edecek Fenerbahçe'yi strese sokmayı amaçlıyor.



İlk yarıdaki maçı Galatasaray kazandı



Galatasaray, Antalyaspor ile sezonun ilk yarısında yaptığı müsabakayı 3-0 kazandı.



Ligin 9. haftasındaki mücadelede Mauro Icardi 2, Victor Osimhen ise 1 gol attı.



Ligde 27 maçtır mağlup olmuyor



Süper Lig'deki son 27 maçta sarı-kırmızılı takımın bileği bükülmedi.



Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 1, bu sezon da 26 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.



Galatasaray, söz konusu maçlarda 22 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.



Galatasaray'da 3 eksik



Sarı-kırmızılı takımda 3 futbolcu, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.



Sakatlığı bulunan Ismail Jakobs'un yanı sıra sarı kart cezalısı Ahmed Kutucu ve kırmızı kart cezalısı Günay Güvenç, Antalyaspor'a karşı sahaya çıkamayacak.



İki futbolcu ceza sınırında



Galatasaray'da iki futbolcu Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Attığı gollerle bu sezon sarı-kırmızılı ekibi sırtlayan Victor Osimhen ile Macar kanat oyuncusu Roland Sallai, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.



