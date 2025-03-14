Büyük maç öncesi VAR hakemi belli oldu! İşte o isim...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasının açılış maçında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Mücadelenin VAR hakemi açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında Galatasaray evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.



Karşılaşmanın VAR koltuğunda Belçikalı Lawrence Visser yer alacak. AVAR'da ise Kerem Ersoy görev yapacak.



Belçikalı hakem daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray-Tottenham Hotspur maçını da yönetmişti.